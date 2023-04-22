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Час для знищення ворогів: гороскоп на 23 квітня 2023 року

22 Квітня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 23 квітня 2023 року попереджає, що енергетика дня не сприяє новому та важливому.

За прогнозом університету Нікіфорових, день підходить для очищення і позбавлення від зайвого та непотрібного.

До 17:30 можемо бути доволі продуктивними, якщо зосередитись на рутині, наведенні ладу, постійних роботах, повсякденних задачах. Енергії для їх вирішення буде достатньо.

Після 17:30 час більш жорсткої енергії, що підходить для долання перешкод та знищення ворогів. Така різка сила може допомогти подолати й наші недоліки, наприклад, гнів, жадобу.

Загалом 23 квітня сприятливе для духовної практики, відвідування храму, благодійності, безкорисливої праці на благо людей і світу.

Згідно з гороскопом на 23.04.2023, у цей день:

  • сприятливо – благодійність;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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