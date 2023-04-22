Гороскоп на 23 квітня 2023 року попереджає, що енергетика дня не сприяє новому та важливому.

За прогнозом університету Нікіфорових, день підходить для очищення і позбавлення від зайвого та непотрібного.

До 17:30 можемо бути доволі продуктивними, якщо зосередитись на рутині, наведенні ладу, постійних роботах, повсякденних задачах. Енергії для їх вирішення буде достатньо.

Після 17:30 час більш жорсткої енергії, що підходить для долання перешкод та знищення ворогів. Така різка сила може допомогти подолати й наші недоліки, наприклад, гнів, жадобу.

Загалом 23 квітня сприятливе для духовної практики, відвідування храму, благодійності, безкорисливої праці на благо людей і світу.

Згідно з гороскопом на 23.04.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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