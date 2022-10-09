Полнолуние в ноябре 2022 года украинцы будут наблюдать 8 числа. Появления Луны во всей красе стоит ожидать в 16.28, а закат спутника состоится в 7.30. Луна будет под знаком зодиака Телец.

Полнолунию уже с давних времен приписывают необъяснимые свойства. Наши предки верили, что полная Луна отлично подходит для сбора лекарственных трав. Ингредиенты будут иметь максимальный эффект.

Однако Луна влияет не только на растение, но и на все живое на Земле, в том числе и на людей. Крайне рекомендуется следить за своим состоянием — есть шанс, что хронические болезни напомнят о себя в неудачное время. Чрезмерная нагрузка на организм также ни к чему хорошему не приведет.

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Луна в знаке Телец позитивно влияет на материальное состояние. Для этого нужно проявить всю свою настойчивость и терпение. Финансовые операции точно будут успешными, и даже вложение в ценные бумаги принесет прибыль.

Если лень попытается изменить планы на день, нужно сделать все, чтобы встать с кровати продолжить делать свои задачи, пусть это будет простой домашней рутиной. Не исключено, что появится желание комфорта и уюта, захочется посетить театр или кино, расслабиться и вкусно поужинать в ресторане.