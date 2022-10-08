Чтобы иметь красивые и здоровые волосы, важны не только гены и уход. Лучше заранее узнать о благоприятных и неблагоприятных днях для стрижки, чтобы выбрать оптимальное время и обновить свой внешний вид.

Факты ICTV подготовили детальный лунный календарь стрижек на ноябрь 2022, который поможет разобраться с этим тонким вопросом.

Астропрогноз на 1 ноября

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Начало месяца будет благоприятным для стрижки. Разрешено даже поэкспериментировать — касается не только формы, но и цвета и стиля прически.

Астропрогноз на 2 ноября

Нейтральный день для стрижки, но кардинальных изменений лучше не делать — волосы заметно ослабнут. Также рекомендуется следить за своими желаниями.

Астропрогноз на 3 ноября

Благоприятный день — волосы будут расти быстрее, но есть вероятность возникновения перхоти. Лучше не полениться и помыть голову очень тщательно.

Астропрогноз на 4 ноября

Лучше перенести поход к мастеру — запрещены любые действия касательно волос. Максимум — расчесаться перед выходом на улицу.

Астропрогноз на 5 ноября

Благоприятный день — волосы заметно укрепятся, но над стилем нужно хорошо подумать. Изменения должны быть удачными, но для этого понадобится время.

Астропрогноз на 6 ноября

Нейтральный день для стрижки. И хотя новая прическа может привлечь внимание противоположного пола, на здоровье волос это может сказаться негативно.

Астропрогноз на 7 ноября

Очень благоприятный день. Самое время воплотить все свои фантазии и эксперименты. Прямые руки мастера гарантируют успех.

Астропрогноз на 8 ноября

Еще один хороший день для стрижки. В этот день оздоровительные процедуры можно сделать дома — маска из натуральных компонентов отлично для этого подойдет.

Астропрогноз на 9 ноября

Новая стрижка придаст волосам энергии, поэтому лучше не откладывать на потом. Впрочем, общее состояние здоровья может слегка ухудшиться.

Астропрогноз на 10 ноября

Нейтральный день для стрижки. Сделайте все, чтобы поход к парикмахеру был перенесен на лучшую дату — от этого зависит здоровье.

Астропрогноз на 11 ноября

Неблагоприятный день для стрижки. Если запись к мастеру не отложить, то лучше всего покрасить волосы в натуральный цвет — это поможет наладить отношения с членами семьи.

Астропрогноз на 12 ноября

Нейтральный день для стрижки — поход к мастеру можно осуществить только в случае крайней необходимости. В противном случае лучше подождать благоприятных дней.

Астропрогноз на 13 ноября

Максимально неудачный день для стрижки. Лучше не записываться к парикмахеру, и даже не выходить на улицу. Контакт с близкими и сотрудниками ни к чему хорошему не приведет.

Астропрогноз на 14 ноября

Поход к мастеру закончится общим ухудшением состояния волос — локоны будут непослушными, а укладка не принесет желаемого результата.

Астропрогноз на 15 ноября

Очень благоприятный день. Самое время для экспериментов и воплощения желаний, о которых уже давно забыли.

Астропрогноз на 16 ноября

Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.

Астропрогноз на 17 ноября

Стрижка в этот день позитивно повлияет на ситуацию с волосами. Даже укладка продержится заметно дольше обычного.

Астропрогноз на 18 ноября

Оздоровительные процедуры пройдут удачно, а вот со стрижкой лучше не экспериментировать. Менять мастера тоже не стоит.

Астропрогноз на 19 ноября

Самое время закрасить седину и попробовать тонирование. Не забудьте об оздоровительных процедурах.

Астропрогноз на 20 ноября

Стрижку сегодня стоит отложить — внезапно может нахлынуть грусть и депрессия.

Астропрогноз на 21 ноября

Благоприятный день для стрижки — сделайте то, на что давно решались. Однако прическа должна быть стильной и лаконичной.

Астропрогноз на 22 ноября

Неблагоприятный день для стрижки — отложите поход и подумайте над новой прической без излишеств и кардинальных изменений.

Астропрогноз на 23 ноября

Нейтральный день — отлично подойдет для обновления стрижки, но без изменений. Стрижка подойдет для слабых и негустых волос.

Астропрогноз на 24 ноября

Стрижка поможет решить материальные вопросы. Сегодня можно экспериментировать с формой, цветом и длиной волос.

Астропрогноз на 25 ноября

Очень благоприятный день. Смена длины волос позитивно скажется на материальном положении.

Астропрогноз на 26 ноября

Хороший день для экспериментов. Не забудьте использовать маску из натуральных компонентов — эффект гарантирован.

Астропрогноз на 27 ноября

Нейтральный день для стрижки — лучше всего просто обновить свою стрижку. Максимум — добавить один из элементов, но без кардинальных изменений.

Астропрогноз на 28 ноября

Очень благоприятный день для стрижки — поход к парикмахеру должен закончиться сменой имиджа. Также приветствуются и прически с изюминкой.

Астропрогноз на 29 ноября

Предпоследний день месяца подойдет для тех, кто готов изменить свой внешний вид. Удача в этом деле гарантирована — можно осмелиться на эксперименты.

Астропрогноз на 30 ноября

Конец ноября не оставит никого равнодушным — осуществите свою мечту и смените имидж. Для этого подойдет окрашивание, новая стрижка и даже выбор одежды.