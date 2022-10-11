В ноябре 2022 года растущая Луна ожидается дважды — в начале и в конце месяца. Сперва — со 2 по 7 число, далее — с 25 по 29 число.

Последний месяц осени начинается с первой чверти — 1 ноября. 8 числа мы будем наблюдать полную Луну. 16 ноября наступит третья чверть и 24 — новая Луна. Завершит третий месяц золотой поры первая чверть — 30 числа.

Растущая Луна — позитивное время для начинаний, а также для дел, которые долго откладывали.

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Благоприятные дни во время растущей Луны в ноябре 2022 — 2, 3, 7, 28, 29.

Нейтральные дни во время растущей Луны в ноябре 2022 — 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28.

Неблагоприятные дни во время растущей Луны в ноябре 2022 — 6.

Детальнее о том, когда полнолуние в ноябре 2022 и рекомендации, что следует делать в этот период и отчего отказаться — читайте на Фактах ICTV.