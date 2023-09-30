Гороскоп на 1 октября 2023 года прогнозирует быструю и стремительную энергетику, день лучше посвятить отдыху, который будет иметь элементы физического труда или спортивной активности.

Вечером Венера и Меркурий меняют знак. Планета отношений, Венера, переходит в царский знак Лев. По прогнозу университета Никифоровых, до 3 ноября стоит больше внимания и финансов вкладывать в свою красоту, проявлять здоровый эгоизм в отношениях.

Время быть королевой или же королем.

В то же время стремительный Меркурий оказывается в знаке Дева, где пробудет до 18 октября. Это очень сильное положение для планеты, поэтому наступает хорошее время для обучения, новых бизнесов и дружеских знакомств, проектов, путешествий, торговли.

Сейчас смотрят

Согласно гороскопу на 01.10.2023, в этот день:

можно до 16:56 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать лечение;

неблагоприятно весь день — начинать путешествие;

неблагоприятно после 16:56 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду.

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год