Гороскоп на 1 жовтня 2023 року прогнозує швидку та стрімку енергетику, день краще присвятити відпочинку, який матиме елементи фізичної праці чи спортивної активності.

Ввечері Венера та Меркурій змінюють знак. Планета стосунків, Венера, переходить у царський знак Лев. За прогнозом університету Нікіфорових, до 3 листопада варто більше уваги та фінансів вкладати у свою красу, проявляти здоровий егоїзм у стосунках.

Час бути королевою чи ж королем.

Водночас стрімкий Меркурій опиняється у знаку Діва, де пробуде до 18 жовтня. Це дуже сильне положення для планети, тому настає гарний час для навчання, нових бізнесів і дружніх знайомств, проєктів, подорожей, торгівлі.

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Згідно з гороскопом на 01.10.2023, у цей день:

можна до 16:56 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати лікування;

несприятливо весь день – розпочинати подорож;

несприятливо після 16:56 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг.

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