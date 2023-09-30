Гороскоп на 1 жовтня 2023 року прогнозує швидку та стрімку енергетику, день краще присвятити відпочинку, який матиме елементи фізичної праці чи спортивної активності.
Ввечері Венера та Меркурій змінюють знак. Планета стосунків, Венера, переходить у царський знак Лев. За прогнозом університету Нікіфорових, до 3 листопада варто більше уваги та фінансів вкладати у свою красу, проявляти здоровий егоїзм у стосунках.
Час бути королевою чи ж королем.
Водночас стрімкий Меркурій опиняється у знаку Діва, де пробуде до 18 жовтня. Це дуже сильне положення для планети, тому настає гарний час для навчання, нових бізнесів і дружніх знайомств, проєктів, подорожей, торгівлі.
Згідно з гороскопом на 01.10.2023, у цей день:
- можна до 16:56 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати лікування;
- несприятливо весь день – розпочинати подорож;
- несприятливо після 16:56 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг.
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