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Остерегайтесь мошенников: гороскоп на 3 мая 2023 года

2 мая 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 3 мая 2023 года советует быть бдительным в работе с документами и точными данными.

Проверяйте правильность реквизитов во время перевода денег, внимательно смотрите, что подписываете. Могут быть ошибки или случаи мошенничества. Техника, гаджеты могут не слушаться или ломаться — наберитесь терпения.

Переспрашивайте других, правильно ли вы их поняли, четко формулируйте свои мысли — это убережет от конфликтов из-за недоразумений, риск которых сегодня довольно высок.

По прогнозу университета Никифоровых, ресурсом 3 мая будет рукоделие, работа руками, а также прописывание — если вас беспокоят негативные мысли и эмоции, запишите их и потом сожгите письмо.

Согласно гороскопу на 03.05.2023, в этот день:

  • благоприятно — благотворительность;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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