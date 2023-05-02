Гороскоп на 3 травня 2023 року радить бути пильними в роботі з документами та точними даними.
Перевіряйте правильність реквізитів, переказуючи гроші, уважно дивіться, що підписуєте. Можуть бути помилки або випадки шахрайства. Техніка, гаджети можуть не слухатися чи ламатися – наберіться терпіння.
Перепитуйте інших, чи правильно ви їх зрозуміли, чітко формулюйте свої думки – це убереже від конфліктів через непорозуміння, ризик яких сьогодні доволі високий.
За прогнозом університету Нікіфорових, ресурсом 3 травня буде рукоділля, робота руками, а також прописування – якщо вас турбують негативні думки та емоції, запишіть їх і потім спаліть листа.
Згідно з гороскопом на 03.05.2023, цього дня:
- сприятливо – благодійність;
- несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
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