Гороскоп на 3 травня 2023 року радить бути пильними в роботі з документами та точними даними.

Перевіряйте правильність реквізитів, переказуючи гроші, уважно дивіться, що підписуєте. Можуть бути помилки або випадки шахрайства. Техніка, гаджети можуть не слухатися чи ламатися – наберіться терпіння.

Перепитуйте інших, чи правильно ви їх зрозуміли, чітко формулюйте свої думки – це убереже від конфліктів через непорозуміння, ризик яких сьогодні доволі високий.

За прогнозом університету Нікіфорових, ресурсом 3 травня буде рукоділля, робота руками, а також прописування – якщо вас турбують негативні думки та емоції, запишіть їх і потім спаліть листа.

Згідно з гороскопом на 03.05.2023, цього дня:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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