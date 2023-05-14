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Берегите силы, на все может не хватить: гороскоп на 15 мая 2023 года

14 мая 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 15 мая 2023 года обещает непростой день. Это связано сразу с двумя важными астрологическими событиями — Солнце переходит в знак Тельца, а Меркурий разворачивается и начинает двигаться директно.

Не планируйте много активностей — может не хватить сил на все, будьте внимательны в оформлении документов, стоит отложить крупные торгово-денежные операции.

По прогнозу университета Никифоровых, 15 мая наступает благоприятное время для поста или разгрузочного дня. Хорошо исключить из пищи зернобобовые, продукты животного происхождения (кроме молочных), возможен пост на воде или монодиета, если вам позволяет здоровье.

Согласно гороскопу на 15.05.2023, в этот день неблагоприятно:

  • обрезать ногти и стричь волосы;
  • надевать новую одежду;
  • начинать путешествие.

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