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Бережіть сили, на все може не вистачити: гороскоп на 15 травня 2023 року

14 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 15 травня 2023 року обіцяє непростий день. Це пов’язано одразу з двома важливими астрологічними подіями – Сонце переходить до знаку Тельця, а Меркурій розвертається та починає рухатися директно.

Не плануйте багато активностей – може не вистачити сил на все, будьте уважні в оформленні документів, варто відкласти великі торговельно-грошові операції.

За прогнозом університету Нікіфорових, 15 травня настає сприятливий час для посту чи розвантажувального дня. Добре виключити з їжі зернобобові, продукти тваринного походження (крім молочних), можливий пост на воді чи монодієта, якщо вам дозволяє здоров’я.

Згідно з гороскопом на 15.05.2023, у цей день несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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