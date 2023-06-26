В Італії почали штрафувати за відвідування одного з найвідоміших пляжів у світі. Йдеться про Spiagga Rosa, який також називають Рожевим пляжем – тепер ним можна милуватися здалеку.

Це унікальна локація, де рожевий пісок красиво блищить на сонці. Пляж став одним з улюблених місць серед Instagram-блогерів, які не втрачали моменту зробити красиві знімки.

Тепер місцева влада заборонила навіть ступати на пляж – він перебуває під загрозою руйнування через туристів. Якщо проігнорувати заборону, то можна нарватися на штраф у 427 фунтів – близько 20 тис. грн.

– Пляж знову в небезпеці, оскільки люди припливають на човнах, а потім викладають фотографії, що дає нам змогу штрафувати їх на велику суму, – заявив директор національного парку архіпелагу Маддалена Фабріціо Фоннесу.

Відомо, що пісок має рожевий відтінок завдяки мікроорганізмам Pink Miniacina. Уперше пляж був на межі знищення в 1980-х роках – тоді туристів звинувачували в крадіжці цього піску.

За його крадіжку туристам загрожує штраф у 2 565 фунтів – близько 125 тис. грн.

Утім, щоб покупатися у спекотну пору та відпочити з родиною не обов’язково виїжджати за межі України. Покупатися й позасмагати в Одесі можна, навіть на тлі місцевих обмежень. Для цього можна відвідати пляжні комплекси та аквапарки, яких у цьому місті достатньо.