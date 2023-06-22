До подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, Одесса активно готовилась к открытию пляжного сезона. Для безопасности отдыхающих в Черном море натягивали противоминные сетки, а на побережье устанавливали систему оповещения о воздушной тревоге.

Впрочем, теперь отдых на море страшен не только вражескими минами и ракетными обстрелами, но и инфекционными и бактериальными заболеваниями. Потому что в пробах воды нашли следы сальмонеллы, ротавируса А и холероподобных вибрионов. Это последствия того, что принесла большая вода на одесское побережье. Поэтому теперь купание в море и пребывание на пляжах в регионе категорически запрещены. То же самое касается и лиманов, в которые попадает морская вода.

Впрочем, запрет пребывания на море не ставит крест на отдыхе в Одессе. Даже во время полномасштабной войны он может быть безопасным и уместным. Поэтому предлагаем вам подборку заведений и локаций, которые помогут психологически разгрузиться и как следует отдохнуть в Одессе.

Лучшее спасение от летней жары — море. И если оно недоступно, на помощь приходят бассейны. Наибольшее их количество однозначно в аквапарках. В черте города работают два аквапарка.

Аквапарк Hawaii

Комплекс находится у моря в курортном районе Аркадия. Аквапарк небольшой, впрочем, вмещает шесть горок, детскую зону, а также около пяти бассейнов, один из которых имитирует морские волны. Доступны шезлонги, зонты и полотенца. Кроме того, в пляжном комплексе работают кафе и ресторан.

В аквапарке есть укрытие и система оповещения о воздушной тревоге. Поэтому такой отдых может стать приятным и безопасным.

Цены на детский билет стартуют от 200 грн, взрослый — от 350 грн. Все зависит от дня посещения и времени пребывания в аквапарке.

Аквапарк Одесса

Самый большой по размерам аквапарк на Юге Украины. Находится он на окраине города, на 7-м километре Овидиопольской дороги. Здесь самые высокие водные горки, большая детская зона отдыха, шесть зон для загара, пять бассейнов, один из которых волновой с собственным песчаным пляжем. Поэтому такой отдых точно может быть хорошей альтернативой морю или отдыху на других водоемах.

В аквапарке Одесса есть и собственная искусственная река, длиной в полкилометра. Также здесь есть бесплатная парковка, шезлонги, зонты и все для комфортного отдыха. Рестораны и кафе также работают на территории комплекса.

На территории аквапарка есть укрытие и система оповещения о воздушной тревоге.

Стоимость входного билета для ребенка стартует от 400 грн, для взрослого — от 600 грн. Цена зависит от дня посещения аквапарка. Кроме того, в течение июня действуют акционные цены.

Пока Черное море недоступно для отдыхающих, большим спросом пользуются пляжные комплексы. В Одессе их огромное количество. И вот некоторые из них, расположенные в разных районах города.

Пляжный комплекс Яхта

Пляжный комплекс расположен на территории курортного поселка Фонтанка прямо на побережье Черного моря. Здесь есть большой взрослый бассейн с пресной водой и три маленьких детских.

Ежедневно с 11:00 до 16:00 малышей развлекают аниматоры. Также есть водные аттракционы. Отдыхающие могут воспользоваться услугами ресторана, бара и выбрать комфортный для себя лежак.

На территории пляжного комплекса есть система оповещения о воздушной тревоге. Впрочем, укрытия нет.

Стоимость отдыха зависит от лежака, который вы выберете. Стоимость самого простого шезлонга — 250 грн. А, например, пляжного бунгало — 2 500 грн.

Beach club Red Line

Пляжный комплекс расположен на побережье Черного моря в районе Аркадия. На территории есть бассейны, большая детская зона, ресторан и даже отель. Доступ на песчаный пляж пока закрыт. Впрочем, все радости пляжного отдыха тут можно ощутить на себе.

В отеле пляжного клуба есть укрытие и система оповещения о воздушной тревоге.

Пользоваться услугами бассейнов и комплекса в целом можно, арендовав шезлонг. Цены стартуют от 200 грн. Во время некоторых развлекательных мероприятий на территории комплекса вход для детей ВПЛ и их родителей — бесплатный.

Пляжный комплекс Горпляж

Горпляж расположен также на побережье Черного моря. Этот пляжный комплекс можно рассматривать как место для отдыха и получения витамина D. Купаться в морской воде нельзя, впрочем, на территории есть шезлонги и пляжные кровати. Поэтому позагорать здесь точно получится. А еще — послушать качественную музыку и вкусно поесть.

Укрытия в этом пляжном комплексе нет. Впрочем, ближайшее бомбоубежище находится в 4 минутах ходьбы — на улице Уютной.

Чтобы войти на Горпляж, нужно арендовать шезлонг. Его цена — 150 грн. В стоимость также входит зонт и мягкий матрас.

Хорошей альтернативой пляжному отдыху могут стать и загородные комплексы.

Устричная ферма Ойстервиль

Уникальный комплекс отдыха на берегу Тилигульского лимана. Здесь есть ресторан, где можно попробовать устрицы, выращенные в том же лимане. Также есть огромная зона отдыха с шезлонгами, защитой от солнца и мангалами.

На сайте Ойстервиля указано, что на территории расположен “единственный безопасный пляж” в регионе, поэтому доступ к купанию в лимане незакрытый. Кроме того, хватает и развлечений. Например, катание на катамаранах или квадроциклах на территории комплекса. Также здесь можно остаться на ночь. В распоряжении гостей — современные бунгало.

На территории комплекса отдыха нет укрытия.

Аренда шезлонга стартует от 200 грн.

Загородный комплекс Эколандия

Этот комплекс отдыха находится на 8-м километре Кишиневской трассы, в 20 минутах от Одессы. Здесь есть все для семейного отдыха — кафе, ресторан, мини-отель, детский развлекательный комплекс, ферма и бассейн.

На территории загородного комплекса отдыха есть укрытие, впрочем, отсутствует система оповещения о воздушной тревоге.

Стоимость аренды шезлонга для детей — 150 грн, для взрослых — 250 грн. Вход на ферму бесплатный.

Вариантов альтернативы пляжному отдыху в Одесском регионе хватает. Несмотря на то, что некоторые заведения так и не открыли свои двери для посетителей во время полномасштабной войны. Главное, чтобы место отдыха было безопасным для вашей жизни и здоровья. Тогда вы точно сможете психологически разгрузиться и получить положительные эмоции.