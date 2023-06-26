В Италии начали штрафовать за посещение одного из самых известных пляжей в мире. Речь идет о Spiagga Rosa, который также называют Розовым пляжем — теперь им можно любоваться издалека.

Это уникальная локация, где розовый песок красиво блестит на солнце. Пляж стал одним из любимых мест среди Instagram-блогеров, которые не упускали момента сделать красивые снимки.

Теперь местная власть запретила даже ступать на пляж — он находится под угрозой разрушения из-за туристов. Если проигнорировать запрет, то можно нарваться на штраф в 427 фунтов — около 20 тыс. грн.

— Пляж снова в опасности, так как люди приплывают на лодках, а затем выкладывают фотографии, что позволяет нам штрафовать их на крупную сумму, — заявил директор национального парка архипелага Маддалена Фабрицио Фоннесу

Известно, что песок имеет розовый оттенок благодаря микроорганизмам Pink Miniacina. Впервые пляж был на грани уничтожения в 1980-х годах — тогда туристов обвиняли в краже этого песка.

За его кражу туристам грозит штраф в 2 565 фунтов — около 125 тыс. грн.

Впрочем, чтобы покупаться в жаркое время и отдохнуть с семьей не обязательно выезжать за пределы Украины. Покупаться и позагорать в Одессе можно, даже на фоне местных ограничений. Для этого можно посетить пляжные комплексы и аквапарки, которых в этом городе предостаточно.