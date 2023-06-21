Ворожі міни, побутове сміття, тіла тварин, сальмонела, ротавірус. І це далеко не всі небезпеки, якими наразі загрожує здоров’ю людини Чорне море. На початку літа в Одеському регіоні активно готувалися до пляжного сезону: напинали протимінні сітки, встановлювали систему оповіщення про повітряну тривогу та спостережні пункти. Втім, техногенна катастрофа через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС змінила усе.

Тепер одеські пляжі визнали непридатними для купання. Відповідне рішення ухвалили 17 червня на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконкому Одеської міськради. Усе через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах та реальну небезпеку для здоров’я людей.

Причому заборона купання розповсюджується не лише на Чорне море, але й на лимани у регіоні, серед яких Куяльницький, Хаджибейський, Дністровський та інші. Бо морська вода потрапляє й у ці водойми.

– У морі категорично не можна купатися. Ще з самого початку екологічної катастрофи дослідження води показали, що є перевищення по нафтопродуктах та залізу. А ще море дуже опріснене. Його солоність впала втричі. А отже, процеси гниття та забруднення пришвидшуються. І люди під загрозою того, що вони вийдуть з води з шаром бактерій на шкірі, що загрожує як мінімум інфекційними захворюваннями, – розповідає еколог Владислав Михайленко.

Через підрив росіянами Каховської ГЕС на узбережжя продовжують потрапляти побутові відходи, купи очерету та тіла тварин. А у пробах води вже знайшли сліди ротавірусу А, сальмонели та холероподібних вібріонів. Саме через те, що морська вода опріснилась, бактерії та інфекції поширюються швидше.

– Ми досі до кінця не знаємо, які бактерії принесла нам прісна вода з Херсонської області. Вже знайдено сліди ротавірусу, сальмонели та холероподібних вібріонів. Крім того, загрозу несуть як побутові речі, такі як медичні маски, уламки будинків, холодильники та багато чого іншого, так і тіла тварин і каналізаційні викиди. Забруднений небезпечними бактеріями й пісок на одеському узбережжі. Ми бачимо, скільки очерету з Херсонщини продовжує викидати на берег Чорне море. Очерет – це органічна складова, яка перегниває у воді, і після потрапляння на пісок цей процес продовжується. Тому відбувається бактеріальне забруднення нашого узбережжя, – пояснює еколог Владислав Михайленко.

Тож небезпеку для здоров’я людей становить не лише морська вода, а й пісок на одеському узбережжі. Тому заборонено не лише купатися, а й загалом перебувати на пляжах. За дотриманням обмежень слідкуватиме муніципальна варта.

– У цьому очереті, який продовжує викидати на берег море, окрім небезпечних бактерій, є й живі організми, які непритаманні для нашої екосистеми. Це дрібні тварини: бобри, ондатри, жаби, черепахи, тритони, риба. Таким чином відбувається й біологічне забруднення, тобто інтродукція. Це все дуже небезпечні процеси, – каже Владислав Михайленко.

Наразі в Одесі та області ведеться спостереження за якістю морської води та епідеміологічною ситуацією в регіоні. Тому наразі заборонені й вилов, вживання, продаж морської риби та чорноморських морепродуктів. Екологи кажуть, особливо це стосується мідій і рапанів. Оскільки вони є “природними фільтрами”, що пропускають через себе сотні літрів води для отримання поживних речовин. Наразі цими поживними речовинами є ті самі небезпечні бактерії. Тому наразі у місті триває перевірка об’єктів торгівлі. Як контролюватиметься дотримання заборони та чи буде застосовуватися система штрафів проти порушників, поки що невідомо.

І хоч епідеміологічна ситуація у регіоні наразі контрольована, все одно зберігається високий ризик захворювань у вигляді кишкових інфекцій. Тож людей просять бути обачними. А отже, в жодному разі не відвідувати пляжі та не купатися, а також мити руки та кип’ятити воду.

– Вода у нас в одеський водопровід потрапляє з Дністра, а не Дніпра. Тобто на сьогодні теоретично загрози зараження питної води в одеському регіоні немає. Але деякі спеціалісти вважають, що підземний водоносний горизонт у Дніпра і Дністра може бути спільним. Він може бути поєднаним. Тому ведуться спостереження за санітарно-гігієнічними показниками. Втім, людям краще убезпечити себе. Наразі воду краще вживати бутильовану або кип’ячену. Кип’ятити її потрібно не менше трьох хвилин, – каже еколог Владислав Михайленко.

Та екологічна небезпека не єдина, яку наразі несе Чорне море. Найнебезпечніше, що воно приносить – ворожі боєприпаси. У рекреаційній зоні Одеського регіону вже неодноразово виявляли протикорабельні, протипіхотні та протидесантні якірні міни.

В оперативному командуванні Південь зазначають, триває спостереження за надводною поверхнею, але серед купи сміття й очерету не завжди можна помітити вибухонебезпечний предмет. Більшість мін неконтрольовано дрейфують. Деякі з них самостійно вже детонували у воді. Тому людей просять утриматися від відвідування узбережжя, щоб зберегти не лише своє здоров’я, а й життя.

– Окрім мін, протидесантних, протипіхотних, які зірвало в морі й перетворило на дрейфуючі, затопило й дуже багато позицій, де були й інші види ворожого озброєння. В тому числі міни-пелюстки, які дуже небезпечні. І також можуть бути принесені течією на одеське узбережжя. Тому я закликаю українців бути свідомими та відповідальними за власне життя. Ситуація доволі небезпечна, – розповідає речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Міни мали б стримувати спеціальні сітки, що напнули від Ланжерону до 16-ї станції Великого Фонтану комунальники та орендарі пляжів, сподіваючись на відкриття купального сезону в Одесі. Втім, побутове сміття та очерет, що приносить течія після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС, пошкодили огорожу у воді. Тож наразі у Чорному морі зберігається високий рівень мінної загрози. Військові наголошують, перебувати на узбережжі небезпечно. А екологи це підтверджують.