У Києві на Софіївській площі головну ялинку країни прикрасять на тему Різдва. Біля неї також будуть розміщені намет та вертеп, у якому красуватиметься 38 фігурок святої родини.

Відвідувачі площі також дізнаються більше про народження Ісуса Христа, а сам намет прикрасять величезною кількістю освітлення.

Про це заявив президент компанії Folk Ukraine, яка щороку відповідає за святкові заходи до Нового року у столиці.

– Тут буде дуже затишно. Через те, що ялинку розмістили прямо біля входу до церкви, свято буде дуже відчутним — різдвяні мелодії зарядять це місце унікальною атмосферою, — заявив президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

Окрім декорацій у різдвяному стилі, організатори не забули й про ялинку – на неї повісять понад 1 тис. прикрас, а світло гірлянд буде теплим.

Традиційно саме відкриття зеленої красуні відбудеться 19 грудня на День святого Миколая — церемонія запалення вогнів має пройти ідеально.

Також провести новорічні свята можна і на ВДНГ – там із 11 грудня відкривається парк зимових розваг Зимова країна. На відвідувачів чекає величезна зимова ковзанка, гірки для дорослих та дітей, а також цікаві театральні виступи. У Концерт-холі ВДНГ гості Зимової країни зможуть долучитися до вистави Кібер Санта. Інший вимір — відвідувачі опиняться в центрі сюжету, пересуваючись між сценами.