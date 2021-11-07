Зовсім скоро настане чарівна пора – новорічні та різдвяні свята. Приємним бонусом є те, що вони відзначаються на державному рівні, а це означає, що на всіх нас чекають додаткові вихідні дні.

Вихідні дні на Новий рік та Різдво 2022 – далі в матеріалі.

На зимові свята у 2021 та 2022 році українці отримають три тривалі вікенди. Перші вихідні на нас чекають на католицьке Різдво, яке святкують 25 грудня, проте ця дата випадає на суботу, а отже – переноситься на понеділок. Виходить, громадяни нашої країни відпочиватимуть три дні поспіль – 25, 26 та 27 числа.

Наступні вихідні чекають на українців на Новий рік, який також припадає на суботу, у зв’язку з чим переноситься на понеділок. У цьому випадку вікенд припадає на 1, 2 та 3 числа.

7 січня православні віряни відзначають Різдво Христове. В 2022 році воно припадає на п’ятницю. Офіційними вихідними днями будуть 7, 8 та 9 числа.

Згідно зі статтею 53 Кодексу законів про працю України, передсвяткові робочі дні – 24 грудня, 31 грудня та 6 січня – будуть скорочені на одну годину.

Зимові канікули у дітей в навчальних закладах мають розпочатися 27 грудня та триватимуть до 9 січня. Однак у зв’язку з епідеміологічною ситуацією можливі зміни.