В Киеве на Софиевской площади главную елку страны украсят по тематике Рождества. Возле нее также будут размещены шатер и вертеп, в котором будет красоваться 38 фигурок святого семейства.

Посетители площади также узнают больше о рождении Иисуса Христа, а сам шатер украсят огромным количеством освещения.

Об этом заявил президент компании Folk Ukraine, которая ежегодно отвечает за праздничные мероприятия к Новому году в столице.

— Здесь будет очень уютно. Из-за того что елку разместили прямо возле входа в церковь, праздник будет очень ощутимым — рождественские мелодии зарядят это место уникальной атмосферой, — заявил президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Помимо декораций в рождественском стиле, организаторы не забыли и про елку — ее украсят более 1 тыс. украшений, а свет гирлянд будет теплым.

Традиционно, само открытие зеленой красавицы состоится 19 декабря на День святого Николая — церемония зажжения огней должна пройти идеально.

Также провести новогодние праздники можно и на ВДНГ — там с 11 декабря открывается парк зимних развлечений Зимова країна. Посетителей ожидает огромный зимний каток, горки для взрослых и детей, а также интересные театральные выступления. В Концерт-холле ВДНГ гости Зимової країни смогут приобщиться к спектаклю Кібер Санта. Інший вимір — посетители окажутся в центре сюжета, передвигаясь между сценами.