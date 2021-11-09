ВДНГ у Києві перетворять на повноцінну локацію для відпочинку всієї родини. Міський парк зимових розваг Зимова країна розпочне роботу в Експоцентрі 11 грудня.

Головною темою зимового сезону на ВДНГ буде казка. Цього року для відвідувачів буде доступно 20 розважальних локацій, а на центральній площі розташують 15-метрову ялинку з фотозонами.

Ковзанка на центральній площі збільшиться до 2 500 кв. метрів і до 500 відвідувачів одночасно — вона стане однією з найбільших у Європі.

Гірки довжиною 60 та 30 метрів також розмістять поряд. Оранжерею перетворять на магічний скляний будиночок — із новорічними декораціями та чарівними героями.

На гостей ВДНГ цієї зими чекає казковий мюзикл Чарівна казка Зимової країни, постановкою якого займається сам Експоцентр. Безкоштовна вистава буде доступною з 31 грудня по 9 січня.

У Павільйоні №9 працюватиме Музей Нового року – відвідувачі зможуть дізнатися цікаві факти з історії ялинки та самого свята, а також побачити унікальну експозицію новорічних сімейних реліквій.

Павільйон №4 перетвориться взимку на фантастичний парк казкових героїв, яких оживлять за допомогою аніматорики. Близько 20 героїв красуватимуться на цій локації.

У Концерт-холі ВДНГ гості Зимової країни зможуть долучитися до вистави Кібер Санта. Інший вимір – відвідувачі опиняться у центрі сюжету, пересуваючись між сценами.

– Щоб весело провести час узимку – достатньо просто приїхати на ВДНГ. Тут можна буде відвідати одну зі святкових локацій, просто пограти у сніжки з казковими героями, влаштувати фотопрогулянку чи подивитися шоу на площі біля новорічної ялинки, – заявив генеральний директор Національного комплексу Експоцентр України Євген Мушкін.

Серед розважальних локацій, які також працюватимуть у Зимовій країні на ВДНГ цього року: Резиденція Санти, Різдвяна фабрика мрій, Центр сімейного дозвілля Teleport360, Галерея сталевих фігур, Animal Park, Планета метеликів, виставка-парк Планета динозаврів та Живі дракони SkyPark, екстремальні атракціони, каруселі та квест-кімнати.

Поласувати святковими частуваннями та перекусити можна буде на вуличному фуд-корті, а обрати подарунок для рідних та друзів — на святковому ярмарку.

Серед теплих закладів, які працюватимуть взимку на ВДНГ, — ресторан HayLoft 2.0, Білий Налив, Кафе360 та Сoffee Lover.

Щоб подорожувати територією казкового міста було зручніше, на ВДНГ щодня курсуватиме новорічний експрес.

Зимова країна на ВДНГ працюватиме щодня з 11 грудня до 6 березня, з дотриманням усіх карантинних норм.

На початку жовтня також стало відомо, як виглядатиме ялинка на Софіївській площі цього року. Подивитися на цікаву локацію у центрі Києва можна у матеріалі Фактів ICTV.