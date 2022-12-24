Бронювали тури з-за кордону та шукали готелі без росіян: як змінився туризм у 2022 році

Туристична галузь в Україні уже третій рік переживає складне випробування. Вона серйозно постраждала. Туризм не оговтався після двох років коронавірусу. І тут війна, яка сильно вдарила по цьому бізнес-напрямі. Як працює туристична галузь під час війни, як змінився туризм та вподобання і можливості українців у 2022 році, а також куди найбільше вони подорожують, щоб перезавантажитися і відпочити, Фактам ICTV розповів директор однієї з туристичних агенцій Олександр Доктор.

Туристична галузь в Україні під час війни постраждала чи не найбільше. Планувати наперед відпустки українці не мають можливості. Вильоти з України – закриті. Звісно, доходи від туризму впали. Відповідно, цьогоріч із початку повномасштабного вторгнення закрилася левова частина туристичних компаній. Ті, що були сильніші, – залишилися. Перейшли на роботу онлайн. Довелося опановувати туристичні пакети із вильотами із сусідніх держав – Словаччини, Угорщини, Польщі.

Усі займалися тим, що “витягували” наших туристів із-за кордону. Слаба Богу, їх усіх вдалося повернути із відпочинку додому. Потім, фактично до травня, ніякої роботи, крім допомоги ЗСУ та волонтерства, не було. А ще – організації евакуаційних рейсів до Болгарії, яка неабияк допомогла нашим громадянам, надаючи безкоштовне проживання і харчування у своїх готелях. Дуже багатьох українців-біженців вдалося туди відправити.

А потім поступово серед наших громадян почали з’являтися запити на відпочинок. Налагодилася робота автобусних турів. Спершу це були екскурсійні тури, потім – чартери на море в Італію, Албанію, Хорватію, Чорногорію та Болгарію. І після цього наші авіакомпанії почали думати над тим, щоб запустити із найближчих закордонних аеропортів чартерні рейси на морський відпочинок. Треба було відпрацювати механізм законної продажі турів із вильотом із-за кордону. І лише підписавши контракти із закордонними партнерами, відкривши рахунки у іноземних банках, щоб офіційно оплачувати ці тури, після цього українські турагенції, нарешті, змогли їх продавати.

Зараз дивляться

Найдешевший варіант вильоту запропонували поляки. У них і діапазон вибору пропозицій, і готельна база більші. І ціни набагато дешевші, аніж мандрівки зі Словаччини, Угорщини чи Австрії.

Більшість людей цього року їздили на відпочинок або власним автомобілем, або автобусом. Але сегмент тих, хто любить літати, все-таки був. Здебільшого вильоти були із польських міст Жешув та Краків, а також угорського Будапешту.

Свої запити українці формували, зважаючи на власний бюджет. І це логічно. А якщо особливих обмежень у вартості туру не було, тоді основні вимоги – щоб у готелі не було росіян, був комфортніший виліт і ближчий аеропорт.

Влітку, звісно, лідером була Болгарія, на другому місці – Чорногорія, потім – Хорватія і Туреччина. Восени активно почалися продажі на вильоти із Жешува до Єгипту і в Арабські Емірати із Кракова та Будапешта. Деякі люди, які сильно не відчули на собі вплив війни, їхні доходи не зменшилися, дозволяли собі елітний відпочинок на Мальдівах, на Занзібарі та в інших екзотичних країнах.

Через війну в Україні, продовольчу та паливну кризи, ціни на відпочинок у цілому світі зросли. Найбільше це відчувають українці, які звикли чекати на гарячі тури. З Європи таких турів немає. Там є каталоги із вартістю турів, розписані на рік наперед. І люди там планують свій відпочинок заздалегідь, користуються раннім бронюванням. Тому українцям нині доволі важко психологічно змиритися з тим, що рік тому вони платили за тиждень відпочинку взимку у Єгипті $150-200, а нині їм доводиться віддати за це $400-500. І це найдешевший сегмент відпочинку.

Ціни високі упродовж усього року. Бо доводилося літати з Європи. Вартість турів на усі напрямках зросла у середньому від 1,5 до 2 разів.

Кількість відпочивальників під час війни відчутно зменшилася. Практично на 90% упав сегмент у нижчій ціновій категорії туриста. Це ті люди, які розраховувати відпочити за невеликі гроші і чекали на гарячі тури. Середній сегмент зменшився на 30-40%. VIP-сегмент залишився практично на тому ж рівні. Можливо, скоротився на 10%. Українці, що не шкодували грошей на відпочинок до війни, знаходять їх і зараз.

Якщо людина нині має можливість поїхати на відпочинок, то для неї у турагенціях є неабиякий вибір. Зараз, наприклад, одна українська авіакомпанія пропонує чартер із Жешува до Шарм-аль-Шейху і Хургади. Українці сплачують за цей переліт у гривнях, як і раніше. Ціни дешевші, ніж на схожі туристичні пакети від польських туроператорів і з вильотом із Польщі.

Загалом для туристів-українців відкритий увесь світ. Чимало наших співвітчизників виїхало за кордон. І звідти бронюють собі відпочинок.

Зимовий сезон в Україні планувати дуже важко. Тому що у турагенціях досі не знають, чи будуть працювати підйомники на гірськолижних курортах. Хто виїзний і може собі дозволити зимовий відпочинок за кордоном, того чекають у Польщі в Закопане, у словацьких Татрах чи в Італії або Австрії.

Нині українці, які хочуть хоч трохи відволіктися від блекаутів, вирушають в екскурсійні тури на різдвяні ярмарки до Європи. Ті, хто хоче в тепло, беруть довгі тури до Єгипту – на три тижні або ж навіть на місяць.

Під час війни нам як ніколи потрібен відпочинок. Хоч на кілька днів переключитися на позитив людині необхідно навіть за нормального навантаження на психіку. Але наразі для багатьох українців життя, на жаль, ніби зупинилося. Треба виходити з цього стану. І якщо є змога, то намагатися мандрувати. Навіть під час війни. Адже туризм – це також частина нашої економіки, яку в цей час особливо необхідно підтримувати.