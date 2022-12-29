С холода – на теплый пляж: где могут перезимовать украинцы и цена отдыха

Пляжи Доминиканы, Арабских Эмиратов, Израиля и Шри-Ланки. Десятки стран, где всегда тепло, манят туристов во все времена года. Но в этом году украинцы хоть и пытаются скрыться от холода и войны, но массово путевки в теплые края не скупают. Хотя стоит отдыхать – и именно там побыть зимой. Потому что в домах из-за частых ударов оккупантов по объектам инфраструктуры холод.

Сделать тепло на Новый год и все зимние праздники своим родным советует турагент Яна Мила. Женщина годами отдыхает именно зимой и в теплых странах. Ее любимый Египет. Там задумалась работать в туристической сфере. И имеет множество фактов, почему не надо кутаться в теплые пледы и поскорее бежать с мокрых улиц на солнце пляжей.

Эксперт убежден, что даже во время войны люди должны по возможности путешествовать и набраться тепла и позитива.

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– Море — это соль, морской песок, который полезен ногам и оздоровлению всего организма. А холодный воздух точно проигрывает – теплому морскому. Да и вообще море лечит – в первую очередь от стресса и депрессии, в которой сейчас находится вся Украина, – говорит Яна Мила.

Самая дешевая и теплая страна, с которой следует начинать и которая не очень ударит по кошельку – это Египет. Яна рассказывает о курорте Шарм-эль-Шейх. Где не просто богатый выбор отелей с разнообразием питанием, а это закрытые от ветра бухты, где комфортно отдыхать.

– Так, в отеле с четырьмя звездами, 21 день для двоих обойдется в $700. Есть базы и классом выше, но это уже за другие прихоти и на семью из двух человек – это более $1300. Конечно, в эту стоимость не входит перелет, это дополнительные $200. Это самые бюджетные 20 дней. Там же в отеле есть операторы, предлагающие экскурсии на те же пирамиды. И их стоимость колеблется от $20 до $50, – говорит эксперт.

Менее доступны по цене, но популярны Арабские Эмираты. Обычно в любую страну, куда планируется отдых, следует заранее покупать билеты. В теплый тур ОАЭ на семь дней вместе с перелетом, проживанием и питанием придется потратить не менее 72 тыс. грн. Но страна, в которой тепло на протяжении всего года, имеет чем поразить – как историей своего развития, так и разнообразием гостиниц, парков и развлекательных центров.

Жаркий край с небоскребами и величественными храмами в Таиланде. Это страна, где совмещаются современность и древние руины и буддийские храмы. Страна с тропическими пляжами – и таким же разнообразием бунгал, гостиниц и отдельных домиков. И здесь следует готовиться к высоким ценам. Но, как говорит эксперт, комфорт и завтрак здесь можно получить даже в двухзвездочной гостинице, которая обойдется в $650. В то время как пять звезд – это уже более $850.

В Украине, где закрыто небо, отправиться в теплые страны действительно не проблема. Но стоит учесть дополнительные €50-80 на дорогу. Есть несколько локаций – через Польшу и Молдову – из последней выезд в Румынию, откуда уже летают самолеты, есть международная миссия, которая жителей Украины довозит бесплатно.

Согреться зимой украинцы могут где угодно, будет ли это собственный дом с теплой грубой или камином, теплый Египет или Израиль, путевка в который поможет поднимать экономику страны. И приближать победу.