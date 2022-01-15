Як уникнути хандри: топ-3 лайфхаки ідеальної зими

Учасник Improv Live Show, який покаже Новий канал, Валентин Міхієнко поділився своїми лайфхаками ідеальної зими. Заносьте до свого календаря топ-3 дії, які точно допоможуть запобігти зимовій хандрі.

1. Полетіти в тепло

– Я терпіти не можу зиму, мені дуже складно, тому перше, що раджу зробити, – це полетіти в теплі краї. Єдиного разу, минулого року, я провів там 20 днів і був щасливий. Коли в найсильніші холоди, січень-лютий, хоч на трішки, хоч на тиждень (але в ідеалі три) летите кудись у тепло, то зима минає дуже швидко. Не встигаєш зануритися в депресію. Не назбирали цього року? Поставте собі за мету зробити це наступного, – ділиться Валік.

2. Спробувати новий вид спорту

– Звісно, ви можете робити щось звичне, але я раджу навчитися нового. Катаєтеся на сноуборді, спробуйте лижі. І навпаки. На ковзани станьте! Що стосується мене, то я один раз спробував сноуборд, дуже сильно впав, і поки що все (сміється), – каже Міхієнко.

3. Розкатати ковзанку

– Обов’язково зробіть це на вулиці! Вибираєте місце, щоб не заважати людям, довго тупцюєте по ньому, потім однією ногою катаєте. І вже коли з’являється лід, розкатуєте його до ідеального. Все готово! Веселіться з друзями. Усі думають, що це роблять лише діти. Але ж ні! (усміхається), – радить імпровізатор.

Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та класними імпровізаторами Валентином Міхієнком, Ромою Міщеряковим та Володимиром Шумком Новий канал покаже вже навесні 2022 року.