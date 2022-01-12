У розпал зими багато українських зірок полетіли на відпочинок у теплі краї. Зокрема, для відпустки артисти обирають Мальдіви, Мексику чи Занзібар.

Навіть на відпочинку вони ретельно продумують свій пляжний образ для того, щоб зробити гарні фото та поділитися ними у соціальних мережах. Факти ICTV зібрали добірку пляжних луків та купальників від українських зірок.

Співачка Настя Каменських під час відпочинку в Мексиці змінює свій пляжний образ мало не щодня. Вона надає перевагу купальникам з принтом, а свій образ доповнює капелюхом, сонцезахисними окулярами та пляжною накидкою.

Надя Дорофєєва цьогоріч також відпочиває у Мексиці. Для купання в Карибському морі артистка обрала купальник зеленого кольору.

Телеведуча Катя Осадча у відпустку взяла два купальники – бірюзового та рожевого кольору. Вона разом з сім’єю насолоджується відпочинком у Таїланді.

Співачка Віра Брежнєва одна з небагатьох, хто надає перевагу цілісним купальникам. Під час відпустки на Мальдівах зірка позує в образі яскраво-синього кольору та сонцезахисних окулярах.

Головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч під час відпочинку на Занзібарі святкує своє 36-річчя. На пляжі вона позує в чорному купальнику з вирізом на животі.

Факти ICTV підготували голосування для того, щоб ви змогли обрати найкращий пляжний образ.