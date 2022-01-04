У розпал зими та новорічних вихідних ідеальним варіантом відпочинку є гірськолижний курорт. Там можна освоїти новий вид спорту, покататися на лижах чи просто помилуватися фантастичними краєвидами.

Рейтинг найкращих зимових курортів України – дивіться далі у матеріалі.

Буковель, Івано-Франківська область

Це найвідоміший гірськолижний курорт України з трасами для спортсменів будь-якого рівня та снігом упродовж всього сезону. До ваших послуг:

62 траси загальною протяжністю 65 кілометрів:

12 простих, 42 середньої складності та 8 складних для професійних спортсменів.

16 підйомників, з яких 15 крісельних і 1 бугельний.

Буковель має чудово розвинену інфраструктуру з безліччю кафе, ресторанів, готелів та клубів. Там можна покататися лісовими стежками на запряженими сибірськими хаскі нартах, або снігоходом чи квадроциклом по гірських вершинах Карпат.

Також варто відвідати контактний зоопарк в комплексі Гуцул Ленд та скористатися оглядовим підйомником, щоб насолодитися неймовірними краєвидами.

Драгобрат, Закарпатська область

Це найвисокогірніший курорт України, який розташований на стику хвойних лісів і зони альпійських лугів. Його найвища точка на горі Стіг сягає висоти 1 707 метрів. Для туристів тут облаштовано:

9 трас загальною протяжністю 10 кілометрів. Одна з них проста, для дітей і новачків, 5 – середньої складності та 3 складних, для професійних спортсменів.

11 підйомників, з яких 2 крісельних і 9 бугельних.

Славське, Львівська область

Курорт із м’яким гірським кліматом та розвиненою інфраструктурою розташований на відстані 130 кілометрів від Львова. Він відомий офіційним центром гірськолижного спорту, оскільки саме тут тренується Олімпійська збірна України. Загалом у Славському:

11 трас різного рівня складності. Основні траси курорту обладнані на схилах гір Тростян, Погар, Високий Верх, Кремень і Менчил.

Загальна протяжність спусків – 22 кілометри.

Пилипець, Закарпатська область

Курорт розташований біля підніжжя гір Гимба та Магура-Жида і вважається колискою українського фрірайду. Висота – 700 метрів над рівнем моря.

Протяжність 8-ми місцевих гірськолижних трас – 20 кілометрів. Більшість з них розташовані на горі Гимба.

Красія, Закарпатська область

Цей гірськолижний комплекс на схилі однойменної гори в селі Вишка підходить як для спортсменів, так і сімей з дітьми.

На курорті є 4 траси, з них 2 сині для новачків, одна червона для досвідчених спортсменів і одна основна – найдовша в Україні протяжністю 3,5 кілометра, з різними ділянками складності.

Підйомників тут 6, з яких 3 крісельних, 2 бугельних і один мультиліфт.

Плай, Львівська область

Локація розташована у центрі Карпатських гір, є одним із популярних гірськолижних курортів України і досить швидко розвивається. Тут функціонує 6 гірськолижних трас.

Водяники, Черкаська область

Гірськолижний спортивно-оздоровчий комплекс Водяники розташований у самому центрі України. Він почав функціонувати з січня 2009 року. Для активного відпочинку на курорті є:

3 гірські траси загальною протяжністю 2 кілометра, які призначені як для професійних лижників та сноубордистів, так і для тих, хто тільки вчиться.

Мигово, Чернівецька область

Цей курорт ідеально підходить для спокійного сімейного відпочинку з дітьми. Завдяки природним умовам і вигідному розташуванню, сніг випадає тут рано та в достатніх для катання кількостях. На курорті є: