Как избежать хандры: топ-3 лайфхака идеальной зимы

Участник Improv Live Show, которое покажет Новый канал, Валентин Михиенко поделился своими лайфхаками идеальной зимы. Заносите в свой календарь топ-3 действия, которые точно помогут предотвратить зимнюю хандру.

1. Улететь в тепло

– Я терпеть не могу зиму, мне очень сложно, поэтому первое, что советую сделать, – это улететь в теплые края. Единственный раз, в прошлом году, я провел там 20 дней и был счастлив. Когда в самые холода, январь-февраль, хоть на чуть-чуть, хоть на недельку (но в идеале три) улетаете куда-то в тепло, то зима проходит очень быстро. Не успеваешь впасть в депрессию. Не накопили в этом году? Поставьте себе цель сделать это в следующем, — делится Валик.

2. Попробовать новый вид спорта

– Конечно, вы можете делать что-то привычное, но я советую научиться новому. Катаетесь на сноуборде, попробуйте лыжи. И наоборот. На коньки встаньте! Что касается меня, то я один раз попробовал сноуборд, о-о-очень сильно упал, и пока все (смеется), – говорит Михиенко.

3. Раскатать каток

– Обязательно сделайте это у себя на улице! Выбираете место, чтобы не мешать людям, долго топчетесь по нему, потом одной ногой катаете. И уже когда появляется лед, раскатываете его до идеального. Все готово! Веселитесь с друзьями. Все думают, что это делают только дети. Но нет! (улыбается), – советует импровизатор.

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и классными импровизаторами Валентином Михиенко, Ромой Мищеряковым и Владимиром Шумко Новый канал покажет уже весной 2022 года.