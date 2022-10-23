Конкурс Nikon Small World Photomicrography Competition вразило фото з мурахою крупним планом. Знімок брав участь у конкурсі серед 57 знімків, і його автором став литовський фотограф Еуґеніюс Каваляускас.

Сама мурашка виглядає як дракон зі світу фентезі. Його погляд виглядає лютим, а маленькі шипи та червоні очі роблять його максимально злим.

Nope, it’s not a Halloween mask. This handsome fella is actually just a humble ant as seen under a microscope. The image was recently awarded an “Image of Distinction” in this year’s Nikon’s Small World Competition. Image credit: Eugenijus Kavaliauskas/Nikon Small World pic.twitter.com/zSVmc3pjJq — IFLScience (@IFLScience) October 21, 2022

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Відомо, що конкурс проводили вже 48 разів і він спрямований на визнання переваги у фотографії через мікроскоп.

За даними Nikon, на конкурс 2022 року було подано майже 1300 заявок із 72 країн.

Каваляускас знається на фото тварин – раніше він працював фотографом птахів, перш ніж перемикнутися на комах. Він використав відбите світло, щоб зафіксувати мурашки крупним планом з темно-червоними очима і злісним виразом обличчя.

Фото моментально завірусилося у мережі, хоч і не виграло головного призу. Переможцями стали шведські фотографи Григорій Тімін та Мішель Мілінкович – вони зняли передню лапу мадагаскарського гігантського денного гекона. Для цього довелося використати 63-кратне збільшення, щоб задокументувати крихітні вени та кістки руки.

Утім, в Україні цінують не лише фото, а й картини. Особливо якщо вони є творінням рук українських художників. Нещодавно в Києві виставили 14 врятованих з вогню картин художниці Марії Приймаченко. До 24 лютого вони зберігалися в музеї в Іванкові, але локація була спалена російськими окупантами. Небайдужі мешканці винесли картини та ховали їх від військових РФ.