Конкурс Nikon Small World Photomicrography Competition вразило фото з мурахою крупним планом. Знімок брав участь у конкурсі серед 57 знімків, і його автором став литовський фотограф Еуґеніюс Каваляускас.

Сама мурашка виглядає як дракон зі світу фентезі. Його погляд виглядає лютим, а маленькі шипи та червоні очі роблять його максимально злим.

Nope, it’s not a Halloween mask. This handsome fella is actually just a humble ant as seen under a microscope.

The image was recently awarded an “Image of Distinction” in this year’s Nikon’s Small World Competition.

Image credit: Eugenijus Kavaliauskas/Nikon Small World pic.twitter.com/zSVmc3pjJq

— IFLScience (@IFLScience) October 21, 2022