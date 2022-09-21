В Киеве впервые показали спасенные картины Марии Примаченко

В Украинском доме выставили 14 спасенных из огня картин художницы Марии Примаченко. Их показали впервые после полномасштабного вторжения.

До 24 февраля картины хранились в краеведческом музее в Иванкове, но город с первых дней оккупировали русские и попали в него. Тогда занялся пожар – картины спасли неравнодушные местные. Игорь Николаенко – один из тех, кто проник в музей и вынес картины.

– Через минут 20 нам удалось все вынести. Был пожар, уже полностью сгоревшая крыша, потому что мы смогли — то спасли. Мы залезли втроем, а люди на улице, их 7 было — принимали картины и складывали их, — рассказывает спаситель картин.

Больше месяца полотна люди прятали в оккупированном Иванкове. И вот сегодня картины выставили. Всего по всему миру картин Марии Примаченко – более 3 тысяч.

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Сгоревший музей планируют отстроить уже в следующем году за средства меценатов.

Выставка продлится 3 дня с 22 по 25 сентября. Вход – 50 грн.