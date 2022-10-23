Конкурс Nikon Small World Photomicrography Competition поразило фото с муравьем крупным планом. Снимок участвовал в конкурсе среди 57 снимком, и его автором стал литовский фотограф Эугениюс Каваляускас.

Сам муравей выглядит как дракон из мира фэнтези. Его взгляд выглядит свирепым, а маленькие шипы и красные глаза делают его максимально злым.

Nope, it’s not a Halloween mask. This handsome fella is actually just a humble ant as seen under a microscope. The image was recently awarded an “Image of Distinction” in this year’s Nikon’s Small World Competition. Image credit: Eugenijus Kavaliauskas/Nikon Small World pic.twitter.com/zSVmc3pjJq — IFLScience (@IFLScience) October 21, 2022

Сейчас смотрят

Известно, что конкурс проводили уже 48 раз, и он направлен на признание превосходства в фотографии через микроскоп.

По данным Nikon, на конкурс 2022 года было подано почти 1300 заявок из 72 стран.

Каваляускас знает толк в фото животных — ранее он работал фотографом птиц, прежде чем переключиться на насекомых. Он использовал отраженный свет, чтобы запечатлеть муравья крупным планом с темно-красными глазами и злобным выражением лица.

Фото моментально завирусилось в сети, хоть и не выиграло главного приза. Победителями стали шведские фотографы Григорий тимин и Мишель Милинкович — они сняли переднюю лапу мадагаскарского гигантского дневного геккона. Для этого пришлось использовать 63-кратное увеличение, чтобы задокументировать крошечные вены и кости руки.

Впрочем, в Украине ценят не только фото, но и картины. Особенно, если они являются творением рук украинских художников. Совсем недавно в Киеве выставили 14 спасенных из огня картин Марии Примаченко. До 24 февраля они хранились в музее в Иванкове, но локация была сожжена российскими оккупантами. Неравнодушные жители вынесли картины и прятали их от военных РФ.