Конкурс Nikon Small World Photomicrography Competition поразило фото с муравьем крупным планом. Снимок участвовал в конкурсе среди 57 снимком, и его автором стал литовский фотограф Эугениюс Каваляускас.

Сам муравей выглядит как дракон из мира фэнтези. Его взгляд выглядит свирепым, а маленькие шипы и красные глаза делают его максимально злым.

Nope, it’s not a Halloween mask. This handsome fella is actually just a humble ant as seen under a microscope.

The image was recently awarded an “Image of Distinction” in this year’s Nikon’s Small World Competition.

Image credit: Eugenijus Kavaliauskas/Nikon Small World pic.twitter.com/zSVmc3pjJq

— IFLScience (@IFLScience) October 21, 2022