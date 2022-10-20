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Телескоп Джеймса Вебба показав на фото Стовпи творіння

20 Жовтня 2022, 11:36
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Телескоп Джеймса Вебба показав на фото Стовпи творіння
Джерело: Pixabay

Космічний телескоп Джеймса Вебба відобразив Стовпи творіння – холодні щільні хмари газоподібного водню і космічного пилу в сузір’ї Змії. Розташоване це місце приблизно в 6,5 тис.світлових роках від Землі.

Стовпи є частиною туманності Орел, також відомої як М-16, в площині Чумацького Шляху.

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Справжня природа цієї місцевості в космосі була розкрита телескопом Хаббла в 1995 році і 2014 роках.

Новий дані, отримані про Стовпи творіння допоможуть вченим більше вивчити їх. В інфрачервоному зображенні Вебба в міжзоряному середовищі видно тисячі раніше невидимих зірок, а самі вежі демонструють складні ефекти випромінювання зірок, які нещодавно утворилися та формують пальцевидні розширення, завихрення і вири насичених коричневих відтінків.

Раніше телескоп Джеймса Вебба зробив дивовижний знімок подвійної зоряної систему під назвою WR 140, за допомогою якого вченим вдалося з’ясувати склад хвиль навколо неї.

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Джерело
NASA
Теги
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