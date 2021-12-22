Новий рік уже майже на носі. А це означає: настав час закінчувати справи, брати любих і близьких – і насолоджуватися чарівною атмосферою свята. Один із найкращих провідників – мистецтво. Тим паче Київ на честь Нового року 2022 приготував багато унікальних шоу.

Найкращі зимові шоу Києва, які можна відвідати усією родиною, дивіться у матеріалі.

Секрет ЗУВУ від Osocor Residence

По-перше, це єдине льодово-циркове шоу в Україні. І тут буде не лише балет на льоду, повітряні гімнасти та акробатичні номери, а й фаєр-шоу та продумана драматургія. По-друге, Секрет ЗУВУ оповідає про рідкісну фантастичну тварину з легендарної Поттеріани.

По-третє, весь Osocor Residence на честь зимових свят перетворюється на розкішний Хогсмід – і це неймовірний антураж для занурення у таку надзвичайну магічну новорічну казку. А ще як преамбула до шоу гостей тут чекає захоплююча квест-гра.

Вартість квитків: 400-700 грн.

Час: з 18 грудня.

Місце: Osocor Residence, вулиця Виноградна, 2.

Кібер Санта. Інший вимір на ВДНГ

Творці грандіозних шоу Winterra та Вартові мрій, які давно полюбилися українцям, цього року приготували для нас щось зовсім неймовірне. Кібер Санта – це буде не просто арт-шоу, а унікальна мультиподорож. Тут навіть немає спеціальних місць для глядачів та акторів!

Вартість квитків: від 690 грн.

Час: з 11 грудня.

Місце: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1.

Чудеса Різдва 2022 у Національному цирку України

Все найкраще від циркового мистецтва нашої країни поєднається у чудовому шоу Чудеса Різдва на великій арені. Жонглери, гімнасти, акробати та інші артисти красиво розкажуть дорослим та дітям про найавтентичніші традиції Різдва в Україні.

Вартість квитків: 50-550 грн.

Час: з 17 грудня.

Місце: Національний цирк України, площа Перемоги, 2.

Вертеп. Необарокова містерія в Українському домі

У Палаці мистецтв Український дім цього року готують незвичайну виставу. Його режисер Богдан Поліщук створив музично-театральний перформанс у стилі нового бароко. А його сюжет ґрунтується на документальних дослідженнях українського вертепу в історичній протяжності.

Вартість квитків: 200-400 грн.

Час: з 18 грудня.

Місце: Палац мистецтв Український дім, вулиця Хрещатик, 2.

Лускунчик-3D у Палаці Спорту

Лускунчик від П. Чайковського – це класика, до якої періодично повертатися повинен кожен. І набагато цікавіше це зробити в інноваційному форматі – наприклад, за допомогою 3D-балету. Тим більше що головну роль у Лускунчику-3D виконує всесвітньо відомий український балетний танцівник Леонід Сарафанов.

Вартість квитків: 400-2000 грн.

Час: з 25 грудня.

Місце: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Різдвяне retro-show Speakeasy jazz у Caribbean club

А якщо без спецефектів і грандіозних трюків? Різдвяне ретро-шоу – найкращий за всю історію музики джаз у виконанні найкращих українських музикантів. А ще у відповідній вишуканій атмосфері та в особливій святковій програмі.

Вартість квитків: 350-990 грн.

Час: 26 грудня.

Місце: Caribbean club, вулиця Симона Петлюри, 4.

Купе. Новорічна подорож в АРТ-Братиславі

Це шоу відрізняється тим, що є виставою-імпровізацією. У Купе – жодних заготовок та сценаріїв, лише задана ситуація та суцільна імпровізація в ній. Насправді така акторська майстерність теж є чимось із розряду виняткової майстерності.

Вартість квитків: 250-400 грн.

Час: 29 грудня.

Місце: АРТ-Братислава, вулиця О. Архипенка, 5.

Новорічний Гармидер у Ляльковому театрі на лівому березі Дніпра

У цьому веселому спектаклі будуть не тільки ляльки, а ще й безліч особливих героїв. Наприклад, унікальні номери від ведмедя-клоуна та фокуси від кота-факіра. Загалом організатори пропонують забути про театральні шаблони та всім разом влаштувати святковий гармидер.

Вартість квитків: 80-150 грн.

Час: з 22 грудня.

Місце: Ляльковий театр на лівому березі Дніпра, вулиця Миропільська, 1.

Нова Снігова королева у Палаці України

Естрадно-циркове шоу від студії Квартал 95 та Олі Полякової, яке замахується на рівень бродвейського мюзиклу. Незважаючи на те, що сюжет давним-давно всім знайомий, Нова Снігова королева буде новаторською – ексклюзивна сценографія, неймовірні декорації, талановиті артисти балету та цирку, а також неповторний вокал найзнаменитішої блондинки України.

Вартість квитків: від 150 грн.

Час: з 26 грудня.

Місце: Палац Україна, вулиця Велика Васильківська, 103.

Вертеп. Казки тихої ночі у Київському національному академічному театрі оперети

Вертеп – це формат дитячого свята – затишний та пізнавальний. Українські колядки від солістів хору Національної оперети, витончена музика бандури, традиції українського вертепного театру ляльок та навіть зустріч із Маланкою, Козою та Дідухом. Дітям передбачено місця на подушках попереду, а дорослим – на стільцях позаду.

Вартість квитків: від 200 грн.

Час: 6 січня.

Місце: Київський національний академічний театр оперети, вулиця Велика Васильківська, 53/3.