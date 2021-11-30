Зима хоч і холодна пора року, проте по-своєму чарівна. Попереду на нас чекають свята, подарунки, метушня та сніг. Малята особливо полюбляють цей період, оскільки наступають канікули, можна кататися на санчатах і кидатися сніжками.

Куди піти взимку в Києві з дітьми, щоб їх порадувати і залишити незабутні враження – далі в матеріалі.

Зимуй казково: магічні пригоди в Osocor Winter Residence

Osocor Winter Residence повертає нас у чарівний світ легендарної Поттеріани. Цьогоріч у Києві знову можна буде потрапити до магічного села Хогсмід, познайомитися з його незвичайними жителями та навіть самим стати трохи чарівниками.

Починаючи з 4 грудня Osocor Winter Residence дивуватиме вражаючими декораціями та інсталяціями. Також зимове село порадує атракціонами, новою гіркою, тиром, ігровими автоматами, великою ковзанкою площею 800 кв. м., затишним і теплим кафе Три мітли.

Адреса: вул. Виноградна, 2 (Osocor Residence)

Дата: з 4 грудня

Вартість квитка: 350–500 грн.

Зима за містом: в гостях у Доброчара

Одна з головних новорічних локацій відкриється за межами Києва у Добропарку – Зима за містом. Там розташується резиденція чарівника Доброчара, де він разом із ельфами Добриками слухатиме дитячі історії, даруватиме презенти та показуватиме малюкам майстерню ялинкових іграшок.

Маленьких і дорослих відвідувачів у резиденції очікують парк кольору та світла з понад 50 3D-фігурами 5-8 метрів заввишки, а також атракціони, снігова гірка, новорічний ярмарок і прикрашена різнокольоровими вогниками ялинка.

Адреса: с. Мотижин (Київська область, Добропарк)

Дата: з 4 грудня

Вартість квитка: 150–300 грн.

Кібер Санта. Інший вимір

Мультипросторова ігрова шоу-подорож Кібер Санта. Інший вимір від творців знаменитих новорічних постановок Winterra та Вартові мрій. Шоу буде повно візуальних спецефектів, карколомних акробатичних трюків, феєричних декорацій та порадує професійною грою акторів комічного жанру і танцівників.

Родзинка інноваційної постановки — перший в Україні показ Antigravity.show, який вже підкорив глядачів із усього світу.

Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1 (концерт-хол ВДНГ)

Дата: з 11 грудня

Вартість квитка: 690 грн.

Циркова містерія Дива Різдва-2022

Національний цирк України створив містерію саме на тему Різдва, щоб повернути всім дорослим відвідувачам дитинство та гарненько порадувати малечу.

Під час містерії Дива Різдва-2022 глядачі побачать неймовірні різдвяні пригоди циркових персонажів — акробатів, жонглерів та повітряних гімнастів.

Адреса: Площа Перемоги, 2 (Національний цирк України)

Дата: з 17 грудня

Вартість квитка: 50–550 грн

Мюзикл для всієї родини Аліса в країні Нового року

Київський Планетарій ARTSpace підготував до Нового року музичну 3D-казку Аліса в країні Нового року. Її відрізняють від інших елементи інтерактиву, повнокупальні проекції 360, сучасні спецефекти та світлодіодне шоу.

Аліса потрапить у країну Нового року і зустріне там улюблених героїв легендарного творіння Льюїса Керрола: Чеширського кота, Капелюшника та Кролика. Саме вони допоможуть дівчинці перемогти Червону королеву, яка хотіла зіпсувати дітям новорічне свято.

Пригоди казкових героїв розпочнуться вже у фойє – у міжзоряному просторі Планетарію. Там маленькі та дорослі зможуть познайомитися з персонажами мюзиклу особисто.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3 (Київський планетарій)

Дата: з 18 грудня

Вартість квитка: 300–450 грн.

Новорічне ілюзійне шоу Весела магія

Новорічний подарунок городянам від київського театру Тисячоліття. На ньому фокусник-ілюзіоніст Сергій Корольов покаже оригінальні, веселі фокуси та залучить дітей до майстер-класів із реквізитом справжнього мага.

Уже перед початком шоу діти зустрінуть друзів Фокусника: Діда Мороза, Снігуроньку та інших. А після вистави на малюків чекає приємний сюрприз-подарунок.

Адреса: вул. Михайла Грушевського, 30/1 (Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України)

Дата: 23 грудня

Вартість квитка: 250–400 грн.

Балет у форматі 3D Лускунчик

Знаменитий витвір Петра Чайковського Лускунчик переосмислять по-новому, додавши новітні технології, номери у виконанні найкращих циркових артистів та вражаючі анімаційні декорації.

На сцену Палацу спорту вийде балетна зірка світового масштабу – Леонід Сарафанов, який багато разів блискуче виконав роль Принца в Лускунчику.

Адреса: Спортивна площа, 1 (Палац спорту).

Дата: 25 грудня 19.00

Вартість квитка: 400-2000 грн.

Лялькова фантазія Вертеп. Казки тихої ночі

Дізнатися більше про давні обряди та звичаї українців діти та дорослі зможуть під час музичної лялькової сімейної фантазії Вертеп. Казки тихої ночі. Тут і колядки, які заспіває хор Національної оперети України, і звучання української бандури, і найважливіше – традиції українського вертепного лялькового театру.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 53/3 (Київський національний академічний театр оперети)

Дата: 27, 29 грудня, 6 січня.

Вартість квитка: 200 грн.