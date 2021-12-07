Національний комплекс Експоцентр України перетворився на зимове містечко — з 11 грудня стартує фестиваль Зимова країна на ВДНГ.

Які розваги будуть доступні для гостей комплексу незабаром де шукати новорічний настрій у найближчий вікенд – далі в матеріалі.

Чарівна казка Зимової країни: мюзикл і святковий парад

На очах у відвідувачів розгортатимуться справжні дива — з милими персонажами та добрими різдвяними історіями. Герої мюзиклу — головні мешканці Зимової країни: феї-метелики, ельфи, сніговики та інші.

По закінченні всі вони щоразу обіцяють влаштовувати величезний парад алеями ВДНГ. Долучитися до цієї казкової процесії зможуть усі охочі.

Де: біля ялинки на центральній площі.

Коли: 31 грудня – 9 січня.

Ковзанка: льодові піруети та романтичні побачення

Катання на ковзанах просто неба — ідеальне заняття для зимових днів і вечорів. Цьогоріч ковзанку ВДНГ збільшили до 2,5 кв. м., тепер вона одна з найбільших у Європі.

Кататися тут одночасно можуть до 500 осіб. Частина ковзанки — унікальна льодяна доріжка для катання, що йде навкруги фонтана, який уже прикрасили казковими декораціями. Поруч побудували нові роздягальні зі зручною вбиральнею, трибуни й невеличку фуд-зону для тих, хто захоче з комфортом перепочити під час ковзання.

Де: Головна площа ВДНГ.

Ціна: від 180 грн. (безліміт) при оплаті карткою Visa.

Шалені гірки

Найпростіший спосіб тримати себе в тонусі взимку — це гірки. І якщо погода цього року поки не спонукає до створення крижаних вершин на вулиці, на ВДНГ шалені гірки працюватимуть усю зиму, незалежно від того, є сніг чи ні.

Довжина дорослої гірки — 60 метрів, дитячої — 30 метрів. Кататися допускаються діти віком від трьох років.

Де: Головна площа ВДНГ.

Ціна: від 35 грн.

Музей Нового року: вінтажні іграшки та таємничі історії свята

Завітавши на цю локацію одразу потрапляєш в атмосферу головних зимових свят, причому в різних століттях. Тут можна почути про феномен Ялинки у шафі та заборону Різдва, дізнатися цікаві факти з історії ялинки та ялинкових прикрас й головні традиції святкування.

Родзинка музею — найдорожчі ялинкові експонати світу та сімейні новорічні реліквії, що ніколи раніше не виставлялися на загальний огляд.

Де: Концерт-хол ВДНГ.

Ціна: 70 грн.

Резиденція Санти: новорічна пошта, казкові фотозони, ельфійські фокуси

Цьогоріч на гостей Резиденції очікує не лише зустріч із головним героєм зимових свят, а й багато сюрпризів від його помічників — ельфів.

Разом вони вирушать у цікаву пригоду, під час якої побачать казковий перформанс і хімічне шоу від Алхімага.

Гарною згадкою про свята стануть фото, зроблені в казковій майстерні та на різдвяній пошті. До речі, на останній можна надіслати Санті листа з найпотаємнішими бажаннями.

Де: концерт-хол ВДНГ.

Ціна: 290 грн (у вартості – солодкий подарунок), діти до 4 років – безкоштовно.

Різдвяна Фабрика Мрій: казкове місце, де живуть і працюють ельфи

Казкову фабрику облаштували на ВДНГ працьовиті ельфи. Завітавши на екскурсію до майстерень, на Фабриці можна дізнатися стародавні ельфійські легенди й побачити всі етапи виробництва ялинкових прикрас — тут на світ народжуються дива, а повітря сповнене загадкової атмосфери та магії різдвяних свят.

На згадку про відвідування таємничих кімнат гості отримують у подарунок творчій набір для створення власної ялинкової прикраси. Та найголовніший сюрприз від ельфів маленьким мрійникам — це секрет здійснення мрій.

На виході з Фабрики працює святкова крамничка — усе для того, щоб поповнити власну колекцію новорічних іграшок та придбати унікальні скляні прикраси на згадку про Різдвяну Фабрику Мрій.

Де: павільйон №2.

Ціна: від 240 грн.

Шоу Кібер Санта. Інший вимір: карколомні трюки та яскраві декорації

Творці найвідоміших українських шоу Вартові Мрій та Winterra підготували в цьому сезоні сюрприз гостям Зимової країни на ВДНГ. Це нове інтерактивне шоу, під час якого глядачі на деякий час міняються місцями з акторами та за допомогою сучасних технологій потрапляють до епіцентру сюжету.

Кульмінація вистави — Антигравіті-шоу, яскраве дійство, яке підкорило суддів американського шоу талантів та глядачів з усього світу, а от в Україні демонструється вперше.

Де: концерт-хол ВДНГ.

Ціна: від 690 грн., дітям до 5 років безкоштовно.

Оранжерея: ароматні коктейлі та святкові зони для фото

Тут облаштують теплий простір із баром, де можна буде випити ароматний, зігрівальний зимовий коктейль і зробити кілька фото на згадку про зустріч із друзями. Створювати святковий настрій у кадрі буде тематичний декор і яскраві вогники, якими прикрасять локацію зовні та зсередини – ідеальна локація для Instagram.

Де: праворуч від центрального входу.

Коли: із 24 грудня.

Ціна: 80 грн.

Галерея сталевих фігур

Зустрітися з героями казок, фільмів, ігор та фантастичних коміксів можна в галереї з фігурами, які було зібрано з мільйонів гайок, шурупів та інших дрібних деталей. Усі експонати — доступні для того, щоб торкатися їх руками або з ними фотографуватися.

На виставці можна посидіти на троні з Гри престолів чи навіть потиснути руку Дарту Вейдеру. Тут є Термінатор, Бетмен, Трансформери, Посіпаки та інші відомі герої, які ладні створити компанію до новорічних свят.

Де: павільйон №1.

Ціна: від 180 грн.

Флуфіландія: пухнасті гіганти та святкові декорації

Усі фігури та декорації цієї унікальної виставки розробили українські майстри, а сам фантастичний парк раніше ніколи не відкривали для відвідування.

Флуфіландія — це дивовижний казковий світ. Його мешканці — Флуфи — доброзичливі пухнастики, що прилетіли до нас з найм’якішої та найпухнастішої планети в галактиці. Вони справжні гіганти — ростом три метри, але добряки. Обожнюють робити фото з гостями, розмовляти й посміхатися.

У парку працюють костюмовані аніматори, є яскраві фотозони та цікаві інтерактиви для маленьких гостей.

Де: павільйон №4.

Коли: з 22 грудня.

Ціна: від 175 грн., дітям до 3 років безкоштовно.

Планетарій Teleport360

Зображення e форматі 360 градусів та 3D без окулярів — хіба це не диво? Унікальний купольний планетарій-кінотеатр — місце для ідеального сімейного відпочинку. Найдивовижніше тут дивитися фільми про космос — завдяки особливій будові куполу в будь-якому куточку залу можна відчути себе в оточенні мільярдів зірок.

Вуличні атракціони: панорамний вид на казкове містечко, Венеціанська карусель, луна-парк, квест-кімнати

Дизайн двоповерхової Венеціанської каруселі було розроблено італійськими майстрами спеціально для Києва. Її прикрашають унікальні панно з найкрасивішими пейзажами міста на воді та знаменитого карнавалу — символа Венеції.

Музика, рухомі коники та яскраві вогні. Для дітей — це казка, для закоханих — найромантичніше місце у Києві. Також на території Зимової країни працює 16-метрове колесо огляду, з якого можна максимально роздивитися панораму Зимової країни, квест-атракціони та великий луна-парк.

Де: головна площа ВДНГ.

Ціна: від 55 грн – дитячі, від 90 грн – дорослі.

Північний експрес: казкові маршрути

Маршрут екскурсійного новорічного паровозика пролягає центральною територією ВДНГ: він охоплює святкові павільйони, ялинку, проїжджає повз ковзанку, шалені гірки та фотозони. Активність підходить для дітлахів віком від 2 років. Тривалість поїздки до 15 хвилин.

Де: центральний вхід та головна площа ВДНГ.

Ціна: 100 грн.

Планета динозаврів

З історії ми знаємо, що динозаври не дуже люблять холод, проте гігантам, які живуть на ВДНГ, зима не страшна! Навіть у морози ці динозаври привітно гарчать і махають хвостами усім відвідувачам.

Загалом у парку можна побачити 55 злісних хижаків та травоїдних динозаврів, дізнатися цікаві факти з життя дивовижних істот і навіть покататися верхи на легендарному Тірексі — відомому королівському тиранозаврі, який є найпопулярнішим персонажем кіно та ігор.

Де: лісова алея за павільйоном №1.

Ціна: від 170 грн.

Живі дракони. Зимова казка

Дракони — дивовижні казкові тварини, політати на яких хоча б раз у дитинстві мріяв кожен. Здійснити цю давню мрію можна, завітавши до однойменного парку.

Тут на зиму оселилися 24 дракони з найпопулярніших казок та відеоігор. Кожен привітно махає крилами до відвідувачів та люб’язно позує на фотокамеру, а деякі навіть дозволяють себе осідлати, щоб зробити найкращі святкові знімки в Instagram.

Ще тут можна зустріти живі дерева, які не тільки на селфі гарно виходять, а й казки розповідають.

Де: між павільйонами №1 та №3.

Ціна: від 200 грн.

Планета метеликів

Єдине в Україні місце, де літо не закінчується навіть під Новий рік. Тут мешкають дивовижні комахи, рибки, пташки та різноманітні яскраві тропічні метелики. Останніх можна садити на руку, щоб зробити найкращі фотографії.

Де: алея ліворуч від головної площі.

Ціна: від 130 грн.

Музей науки: понад сто захопливих експонатів

Музей науки МАН — це перший державний музей, де у зрозумілій і доступній формі продемонстровано найважливіші наукові здобутки людства, їхні закони та взаємодію.

Щоб краще зрозуміти, як усе працює, тут можна покататися на велосипеді з квадратними колесами, вирушити в космічну подорож, торкнутися багатокілограмових кристалів або потримати в руках модель головного мозку й органів людини.

Де: павільйон №23.

Ціна: від 128 грн при оплаті карткою Visa.

Sky Park: мотузкові траси та скеледром,

Пригоди в мотузковому парку — це чудова можливість випробувати свою винахідливість. Чи здогадаєтеся ви без підказки інструктора, як пройти спіраль ДНК, загадковий тибетський місток, хиткий рукохід, а також як втримати рівновагу на велосипеді чи скейті, що рухаються тросом?

Фінальним етапом і винагородою для сміливців, які здолають усі перешкоди, стане незабутній політ на тролеї, спуск на SkyLine або ж вільне падіння на пристрої QuickJump.

Де: між 1 та 2 павільйонами.

Ціна: 60 грн.

Animal Park: альпаки, лемури, лами, кізочки

Інтерактивний майданчик, який сподобається кожному, хто любить тварин і бажає дізнатися про них якомога більше. Маленькі гості ВДНГ можуть тут ближче познайомитися з деякими представниками фауни, дізнатися про всі особливості їхньої поведінки та виховання.

У цьому парку тваринок можна погодувати спеціальними ласощами, а також погладити тих мешканців, які через свою породу й характер люблять спілкуватися з людьми та обійматися.

Де: алея, поряд із озером.

Ціна: від 115 грн.

Вуличний фудкорт і теплі ресторани: святкові смаколики й запашний глинтвейн

На вуличному фудкорті Зимової країни на ВДНГ можна скуштувати: м’ясо та овочі гриль, сирні та цибулеві кільця, чебуреки, хот-доги, мікс-бокси із сосисками й креветками від Білий налив, пироги та млинці, солодкі вафлі, випити гарячого грогу, глінтвейну, чаю або какао.

Перепочити й зігрітися, гуляючи святковими локаціями, можна за чашкою ароматної кави зі смачним круасаном у Coffee Lover, або завітавши на ситний і смачний обід до ресторану Hay Loft 2.0.

Де: головна площа ВДНГ.

Ціна: діє знижка 10% при оплаті карткою Visa на фудкортах із відповідною оцінкою.

Святковий ярмарок: подарунки родині та друзям

Традиційний святковий ярмарок працюватиме протягом усього святкового періоду.

Тут можна буде придбати: ялинкові прикраси, сувеніри у вигляді павільйонів ВДНГ, теплі шкарпетки, снігові кулі, імбирні пряники та ще безліч приємних дрібниць.

Де: головна площа ВДНГ.

Слід зазначити, що всі локації працюють із дотриманням карантинних норм.