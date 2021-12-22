Новый год уже почти на носу. А это значит: пора заканчивать дела, брать самых любимых и близких – и наслаждаться волшебной атмосферой праздника. Один из лучших проводников – искусство. Тем более что Киев в честь Нового года 2022 приготовил множество уникальных шоу.

Лучшие зимние шоу Киева, которые можно посетить по всей семьей, смотрите в материале.

Секрет ЗУВУ от Osocor Residence

Во-первых, это единственное ледово-цирковое шоу в Украине. И здесь будет не только балет на льду, воздушные гимнасты и акробатические номера, но и фаер-шоу и продуманная драматургия. Во-вторых, Секрет ЗУВУ повествует о редком фантастическом животном из легендарной поттерианы.

В-третьих, весь Osocor Residence в честь зимних праздников превращается в роскошный Хогсмид – и это невероятный антураж для погружения в такую необычайную магическую новогоднюю сказку. А еще в качестве преамбулы к представлению гостей здесь ждет увлекательная квест-игра.

Стоимость билетов: 400-700 грн.

Время: с 18-го декабря.

Место: Osocor Residence, улица Виноградная, 2.

Кибер Санта. Другое измерение на ВДНХ

Создатели давно полюбившихся украинцам грандиозных шоу Winterra и Вартові мрій в этом году приготовили для нас что-то и вовсе невероятное. Кибер Санта — это будет не просто арт-шоу, а уникальное мультипутешествие. Здесь даже нет специальных мест для зрителей и актеров!

Стоимость билетов: от 690 грн.

Время: с 11-го декабря.

Место: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1.

Чудеса Рождества 2022 в Национальном цирке Украины

Все лучшее от циркового искусства нашей страны соединится в чудесном шоу Чудеса Рождества на большой арене. Жонглеры, гимнасты, акробаты и другие артисты красиво расскажут взрослым и детям о самых аутентичных традициях Рождества в Украине.

Стоимость билетов: 50-550 грн.

Время: с 17-го декабря.

Место: Национальный цирк Украины, площадь Победы, 2.

Вертеп. Необароковая мистерия в Украинском доме

Во Дворце искусств Украинский дом в этом году готовят необычное представление. Его режиссер Богдан Полищук создал музыкально-театральный перформанс в стиле нового барокко. А его сюжет основывается на документальных исследованиях украинского вертепа в исторической протяженности.

Стоимость билетов: 200-400 грн.

Время: с 18-го декабря.

Место: Дворец искусств Украинский дом, улица Крещатик, 2.

Щелкунчик-3D во Дворце Спорта

Щелкунчик от П. Чайковского – это классика, к которой периодически возвращаться должен каждый. И гораздо интереснее это сделать в инновационном формате – например, посредством 3D-балета. Тем более, что главную роль в Щелкунчике-3D исполняет всемирно известный украинский балетный танцовщик Леонид Сарафанов.

Стоимость билетов: 400-2000 грн.

Время: с 25-го декабря.

Место: Дворец Спорта, Спортивная площадь, 1.

Рождественское retro-show Speakeasy jazz в Caribbean club

А что если без спецэффектов и грандиозных трюков? Рождественское ретро-шоу — лучший за всю историю музыки джаз в исполнении лучших украинских музыкантов. А еще в подобающей изысканной атмосфере и в особенной праздничной программе.

Стоимость билетов: 350-990 грн.

Время: 26-го декабря.

Место: Caribbean club, улица Симона Петлюры, 4.

Купе. Новогоднее путешествие в АРТ-Братиславе

Это шоу отличается тем, что представляет собой спектакль-импровизацию. В Купе — никаких заготовок и сценариев, только заданная ситуация и сплошная импровизация в ней. На самом деле такое актерское мастерство – тоже что-то из разряда исключительного мастерства.

Стоимость билетов: 250-400 грн.

Время: 29-го декабря.

Место: АРТ-Братислава, улица А. Архипенко, 5.

Новорічний Гармидер в Кукольном театре на левом берегу Днепра

В этом веселом спектакле будут не только куклы, а еще и множество особенных героев. Например, уникальные номера от медведя-клоуна и фокусы от кота-факира. В целом, организаторы предлагают забыть про театральные шаблоны и всем вместе устроить праздничный гармидер.

Стоимость билетов: 80-150 грн.

Время: с 22-го декабря.

Место: Кукольный театр на левом берегу Днепра, улица Миропольская, 1.

Новая Снежная королева во Дворце Украина

Эстрадно-цирковое шоу от студии Квартал 95 и Оли Поляковой, которое замахивается на уровень бродвейского мюзикла. Невзирая на то, что сюжет давным-давно всем знаком, Новая Снежная королева будет новаторской – эксклюзивная сценография, невообразимые декорации, талантливые артисты балета и цирка, а также великолепный вокал самой знаменитой блондинки Украины.

Стоимость билетов: от 150 грн.

Время: с 26-го декабря.

Место: Дворец Украина, улица Большая Васильковская, 103.

Вертеп. Сказки тихой ночи в Киевском национальном академическом театре оперетты

Вертеп — это формат детского праздника – уютный и познавательный. Украинские колядки от солистов хора Национальной оперетты, изящная музыка бандуры, традиции украинского вертепного театра кукол и даже встреча с Маланкой, Козой и Дидухом. Детям предусмотрены места на подушках впереди, а взрослым – на стульях позади.

Стоимость билетов: от 200 грн.

Время: 6 января.

Место: Киевский национальный академический театр оперетты, улица Большая Васильковская, 53/3.