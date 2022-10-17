Куди полетіти на море взимку з України: напрямки та ціни 2022

Попри повномасштабну війну в країні серед українців є попит на відпочинок, насамперед за кордоном. Звісно, їздити не дуже зручно, але можливість така є.

Туристичні оператори кажуть, кількість охочих відпочити не зменшилася порівняно з минулим роком. Єдине що – у доковідні часи людей зупиняла відсутність тестів чи вакцинації. А нині декого зупиняє те, що не випускають чоловіків і не всі готові їхати самостійно.

За словами турагентів, чималий відсоток клієнтів надає перевагу морському відпочинку. Найпопулярніший і найбюджетніший – у Єгипті.

Зараз дивляться

– Якщо ми розглядаємо Єгипет, то відпочинок там стартує від 35 тис. грн на двох за тиждень, на все враховано. Вильоти можуть бути з Кишинева, Молдови. Це найбюджетніший варіант. Можуть бути також вильоти з Польщі, але звідти буде трішки дорожче. З Польщі вильоти можуть бути з Жешува, тоді вартість майже така, як із Кишинева. Якщо ж летіти з Варшави, то тисяч на 10 буде дорожче, – розповідає директор туристичної агенції Дмитро Дудзян.

Сезон у Єгипті триває з середини жовтня і тримається до початку травня. Утім, варто враховувати, що наприкінці грудня-січня буде прохолодно. Вдень температура може бути в районі 25-27 градусів Цельсія, а вночі – 12-14. Температура води зазвичай 23 градуси. До того ж взимку в Єгипті часто вітряно.

Другий за ціновою політикою – відпочинок в Об’єднаних Арабських Еміратах. У Дубаї можна посерфити, побувати на сафарі, покататися на верблюдах та квадроциклах. Популярний тут і вітрильний спорт. Можна відвідати табір бедуїнів та сходити у похід в гори.

– Відпочинок у Дубаї стартує від 65 тис. грн на двох, зі сніданками. За ці гроші можна розраховувати на міський готель в самому місті. Тож можна і на місто подивитися, і на пляж сходити. Вильоти з Польщі – з Жешува, Катовіце та Варшави, – розповідає Дмитро Дудзян.

Утім варто враховувати, що у вас повинен бути ковідний сертифікат. А після прильоту, в аеропорту, вам зроблять тест на Covid-19. Результат чекатимете в готелі. Емірати – єдина країна, яка не зняла цих обмежень.

Далі у рейтингу за вартістю – Занзібар. Вильоти є з Кишинева та Польщі.

– Якщо ми розглядаємо цю країну, то можна обирати будь-який вид харчування. І сніданки, сніданки-вечері і все враховано. Мінімально туди летять на 10 ночей. За вартістю – якщо ми беремо зі сніданками, то це в районі 80 тис. грн на двох. Загалом за рахунок кількості ночей виходить така сама вартість, як і за Дубай, але все-таки острів, екзотика. Більш морський відпочинок, – наголошує директор туристичної агенції Дмитро Дудзян.

Туроператори радять також звернути увагу на відпочинок у Таїланді. У грудні, січні та лютому там ідеальний морський відпочинок. Бо сезон дощів минув, а сильна спека ще не настала. Ціни лишилися на довоєнному рівні. За 10 ночей на двох доведеться викласти щонайменше 100 тис. грн, зі сніданками.

– У Таїланді абсолютно немає сенсу брати готелі, де все враховано, бо там дуже дешеві продукти, наприклад морепродукти, м’ясо. Там можна за 200 грн на двох наїстися. У Таїланд можна вилетіти з Польщі, Бухаресту, Відня. Питання лише у вартості квитків, звідки буде дешевше. Вони коштують $800-1000 на людину. Залежить також і від дати вильоту, – розповідає Дмитро Дудзян.

Дістатися необхідного аеропорту можна самостійно або ж скористатися трансфером, який організовують туристичні компанії. Щоправда, за послугу доведеться викласти від 3,5 тис. грн за особу в обидва боки.

– У нас майже з будь-якого міста є трансфери в аеропорт. Відправлення з Києва і, наприклад, до Польщі за маршрутом Житомир – Рівне – Львів і вже до потрібних аеропортів. Так само назад. Вони прилетіли, на певний час збирається група, і їх везуть назад. Ціна залежить від того, з якого міста їдуть і до якого аеропорту, – зауважує директор туристичної агенції Дмитро Дудзян.