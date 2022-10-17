Несмотря на полномасштабную войну в стране, среди украинцев есть спрос на отдых, прежде всего за границей. Конечно, ездить не очень удобно, но такая возможность есть.

Туристические операторы говорят, количество желающих отдохнуть не уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Единственное – в доковидные времена людей останавливало отсутствие тестов и вакцинации. А ныне некоторых останавливает то, что не выпускают мужчин и не все готовы ехать самостоятельно.

По словам турагентов, немалый процент клиентов предпочитают морской отдых. Самый популярный и бюджетный — в Египте.

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– Если мы рассматриваем Египет, то отдых там стартует от 35 тыс. грн на двоих в неделю на все включено. Вылеты могут быть из Кишинева, Молдовы. Это самый бюджетный вариант. Можно вылететь и из Польши, но оттуда немного будет дороже. Из Польши вылеты могут быть из Жешува, в этом случае стоимость почти такая же, как из Кишинева. Если же лететь из Варшавы, то тысяч на 10 будет дороже, – рассказывает директор туристического агентства Дмитрий Дудзян.

Сезон в Египте продолжается с середины октября и длится до начала мая. Впрочем, следует учитывать, что в конце декабря-января будет прохладно. Днем температура может быть в районе 25-27 градусов Цельсия, а ночью – 12-14. Температура воды обычно 23 градуса. К тому же зимой в Египте часто ветрено.

Второй по ценовой политике – отдых в Объединенных Арабских Эмиратах. В Дубае можно посерфить, побывать на сафари, прокатиться на верблюдах и квадроциклах. Популярен здесь и парусный спорт. Вы можете посетить лагерь бедуинов и сходить в поход в горы.

– Отдых в Дубае стартует от 65 тыс. грн на двоих, с завтраками. И за эти деньги можно рассчитывать на гостиницу в самом городе. Можно посмотреть город, на пляж сходить. Вылет из Польши – из Жешува, Катовице и Варшавы, – рассказывает Дмитрий Дудзян.

Впрочем, следует учитывать, что у вас должен быть ковидный сертификат. А по прилету, в аэропорту, вам сделают тест на Covid-19. Результат будет ожидать в отеле. Эмираты – единственная страна, не снявшая этих ограничений.

Далее в рейтинге по стоимости – Занзибар. Вылеты из Кишинева и Польши.

– Если мы рассматриваем эту страну, то можно выбирать любой вид питания. И завтраки, завтраки-ужины и все включено. Минимально туда летят на 10 ночей. По стоимости – если мы берем с завтраками, это в районе 80 тыс. грн на двоих. В принципе, за счет количества ночей получается такая же стоимость, как и в Дубае, но все-таки остров, экзотика. Более морской отдых, – отмечает директор туристического агентства Дмитрий Дудзян.

Туроператоры советуют обратить внимание на отдых в Таиланде. В декабре, январе и феврале там идеальный морской отдых. Потому что сезон дождей прошел, а сильная жара еще не наступила. Цены остались на довоенном уровне. За 10 ночей на двоих придется выложить минимум 100 тыс. грн, с завтраками.

– В Таиланде совершенно нет смысла брать отели, где все включено, потому что там очень дешевые продукты. К примеру, морепродукты, мясо. Там можно за 200 грн на двоих наесться. В Таиланд можно вылететь из Польши, Бухареста, Вены. Вопрос только в стоимости билетов, откуда будет дешевле. Они стоят $800-1000 на человека. Зависит также и от даты вылета, – рассказывает Дмитрий Дудзян.

Добраться до необходимого аэропорта можно самостоятельно или воспользоваться трансфером, организованным туристическими компаниями. Правда, за услугу придется выложить от 3,5 тыс. грн за человека в обе стороны.

– У нас почти из любого города есть трансферы прямо в аэропорт. Отправление из Киева и, например, в Польшу, по маршруту Житомир – Ровно – Львов и уже в нужные аэропорты. Так же и обратно. Они прилетели, на определенное время собирается группа, и их везут обратно. Цена зависит от того, из какого города едут и в какой аэропорт, – отмечает директор туристического агентства Дмитрий Дудзян.