Оксамитовий сезон 2022 на морі за кордоном: де можуть відпочити українці

Понад півроку в Україні триває повномасштабна війна, розв’язана РФ. Військові дії відбилися на всьому, особливо – на туристичній індустрії, проте повністю її не зупинили.

Туристичні оператори та компанії продовжують створювати нові продукти, організовуючи літні програми із сусідніх країн, таких як Польща, Молдова тощо.

Факти ICTV разом із менеджером з туризму Лілією Крук підготували кілька ідеальних напрямків для морського відпочинку у другій половині вересня – у жовтні 2022, щоб ви могли відчути літо, яке в Україні минуло непомітно.

Зараз дивляться

Де можна відпочити в оксамитовий сезон на морі за кордоном – напрямки, умови та ціни турів зібрали в матеріалі.

Кіпр

Головні критерії, за якими Лілія пропонує відпочинок на острові – комфортна температура та ціна відпочинку.

Середні показники денної та нічної температури у жовтні становлять 26°C та 20°C відповідно, середня температура води – +25°C. Взимку вона не опускається нижче +10°C і цілий рік навколо зелено.

– Можна поєднати пляжний відпочинок із екскурсійним та не вмирати від спеки. Це ідеальний час, щоб отримати справжню оксамитову засмагу. Сонце буде ніжним, і на пляжі можна перебувати до обіду, не боячись обгоріти. Приємним бонусом будуть знижені ціни в ресторанах та кафе, а також на оренду авто, – наголосила менеджерка із туризму.

Важливо! На Кіпрі лівосторонній рух, тому потрібно бути уважним не лише тим, хто за кермом, а й тим, хто планує користуватися громадським транспортом, оскільки треба чекати на “протилежній” зупинці, щоб не поїхати в іншому напрямку.

Середня вартість поїздки з Польщі на сім ночей для двох дорослих та одну дитину з харчуванням (сніданок і вечеря) – 47 тис. грн.

– Важливо уважно обирати курорти Кіпру, більш-менш орієнтовані на український та європейський ринки, – зазначила Лілія.

Острів Кріт (Греція)

Континентальна частина Греції має вже холодніше море, але на Кріті бухти з теплим, ласкавим морем. Особливістю острова є і те, що він омивається трьома морями, маючи неймовірну різноманітність пляжів – від класичних піщаних до рожевих і вулканічних чорних.

Середня температура повітря в жовтні вдень – 23°C, вночі – 17,5°C, температура води – 23,3°C.

– З особистого досвіду знаю, що можна приїхати восени і потрапити у літо, – розказала менеджерка із туризму.

На Кріті можна обрати готель із харчуванням All Inclusive, оселитися в центральній частині острова, орендувати авто та щодня насолоджуватися місцевою красою.

Середня вартість поїздки з Польщі на сім ночей для двох дорослих та одну дитину з харчуванням (сніданок і вечеря) – 52 тис. грн.

Об’єднані Арабські Емірати

В ОАЕ 100% буде дуже тепле море та справжнє літо. Звичайна середня температура повітря в жовтні становить +34°C вдень і +24°C вночі. Вода у затоках +25°C.

Коштує цей напрямок дорожче за інші варіанти, але є один лайфхак – обирайте готелі не на першій береговій лінії. Попри те, що будете витрачати на дорогу до пляжу трохи більше часу (трансфери безкоштовні), ви отримаєте доступ до громадського транспорту та визначних пам’яток, без яких неможливо уявити відпочинок в ОАЕ.

– Я раджу включити в подорож хоча б один парк розваг чи аквапарк, оскільки тут вони варті вашої уваги та повністю виправдовують себе, – наголосила Лілія.

Середня вартість поїздки з Польщі на сім ночей для двох дорослих та одну дитину зі сніданками – 90 тис. грн.

Єгипет

Рекомендуємо розглянути маловідомий курорт Марса Алама. Тут не буває гучних вечірок, але на вас чекають затишні готелі, живі коралові рифи і величезна різноманітність морських мешканців.

Важливою особливістю курорту є робота виключно на європейський ринок.

Усі готелі працюють на базі харчування Все включено, тому вартість туру прораховується індивідуально.

Жовтень – найбільш комфортабельний період для відпочинку в Єгипті. Середньодобова температура вдень становить 29°C, вночі – 20°C. Температура води 26°C.

Інформація про виїзд із України до сусідніх держав

Для того, щоб виїхати до Польщі, найкраще скористатися поїздами чи автобусами. Вартість одного квитка стартує від 500 грн і залежить від класу та типу транспортного засобу.

Якщо вирішите вилітати з Молдови, то при бронюванні туру можна замовити трансфер одразу з України. Додатково плануються спеціальні трансфери під чартерні рейси до Єгипту, починаючи з кінця жовтня 2022 року.

Якщо вам хочеться просто відпочити на березі моря, насолодитися місцевими краєвидами та кухнею, без прив’язки до купання, зверніть увагу на автобусні тури з України, наприклад до Туреччини. Виїзди відбуваються із багатьох українських міст, тож додаткові переїзди не потрібні.