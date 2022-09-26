Вихідні – час, коли можна відпочити і душею, і тілом. Його можна провести банально вдома, або ж отримати чимало позитивних емоцій від цікавого туристичного маршруту. До того ж, часу на перезавантаження треба не так і багато. Вистачить навіть два-три дні. Головне – провести їх у гарній компанії та у цікавому місці. А їх в Україні вдосталь.

На жаль, через повномасштабну війну нині не поїхати відпочивати на Південь. А ось на Заході України таких місць багато. Факти ICTV дізналися, куди можна поїхати на відпочинок на вихідні.

Якщо туристичні об’єкти неподалік Києва можна відвідати протягом дня, то подорож на Захід України займе від двох до трьох днів. І нині ці напрямки популярні, розповідає експерт із туризму Дмитро Дідух.

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– Я б виділив у першу чергу таких два місця – це наші Карпати (Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська область) для активного відпочинку. А якщо ви хочете більше лінивого та пізнавального відпочинку, то дуже рекомендував би поїхати по Поділлю – це Тернопільська та Хмельницька області. Саме там зосереджено багато цікавих архітектурно-історичних об’єктів, замкових і фортечних комплексів. Чимало також природних об’єктів, – радить Дмитро Дідух.

Із цікавих гірських маршрутів Дмитро пропонує сходження на найвищу вершину Свидовецького масиву – гору Близницю. Її висота 1 883 м. Також популярні серед туристів гора Шпиці та озеро Несамовите.

– Гори – то прекрасний варіант для перезавантаження. Особливо нині, в такий важкий для всіх час, коли у нас триває війна. Однак, йдучи підкорювати вершини, варто враховувати – аби побачити щось цікавіше, доведеться багато ходити або ж орендувати спецтранспорт, який міг би завезти вас повище. Тому такий відпочинок більше підійде для фізично активних людей, – попереджає Дмитро Дідух.

Для релаксового відпочинку туристичний експерт пропонує додати Закарпаття, а саме рівнинну територію, де зосереджено чимало термальних комплексів, де можна продегустувати різноманітні гастро-цікавинки. Серед об’єктів, де варто побувати – озеро Синевир, яке має площу в 5 га та глибиною 22 м. Це найбільше озеро усього Закарпаття. Розташоване на висоті 989 м над рівнем моря. Утім, варто враховувати, що купатися там заборонено.

Цікаві також термальні води Косино. Ці джерела за складом є унікальними не лише в Україні, а й у всій Європі. Вода у купальні має жовто-коричневий колір, її температура 60-80°С.

– Води добре підходять для лікування захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинних, нервових і шкірних захворювань. А також допомагають виводити солі з нирок, – розповідає експерт із туризму.

Вартість турів залежить від бажання туриста – що ви хочете побачити та який комфорт отримати. Дводенні мандрівки можуть стартувати від 1 тис. грн. У такому разі варто враховувати, що група буде великою – до 10 людей, проживання у приватному секторі. Туди, окрім екскурсійного супроводу і проживання, не входитиме нічого.

– Якщо ціна 2-3 тис. грн, це вже більший асортимент. Туди може входити і харчування, і вхідні квитки до різних туристичних об’єктів. Проживання в готелі. За триденний тур ціна стартує від 3 тис. грн. Це все залежить від програми. Якщо програма активна, наприклад, походи в гори, де не потрібно додаткових витрат, то можна у 2 тис. вкластися. Якщо з відпочинком у чанах, термалах, поїздками на позашляховиках, то відповідно, ціна буде більшою, – ділиться інформацією Дмитро Дідух.

Звісно, до вказаних місць можна доїхати і самостійно, без допомоги туристичних агенцій. Утім, варто добре прокладати маршрут. Найперше – визначити, де ви зупинитеся. Місце, від якого зручно мандрувати навколо без далеких переїздів.

– Якщо ви оберете напрямок Франківщини й гори, то головними хабами там є містечко Яремча, Буковель чи навколишні села, звідки в межах 1-2 год можна чимало цікавого побачити. У тому регіоні зосереджені найвищі вершини Карпат – Говерла, Несамовите озеро. Це дуже популярні туристичні об’єкти. Якщо говорити про Поділля, то я б радив зупинятися в Кам’янці-Подільському. Теж у межах години можна побувати в Хотинській фортеці, в печерних комплексах, – радить Дмитро Дідух.

Ще кілька порад від туристичного експерта для тих, хто самостійно хоче подорожувати:

Визначте тип відпочинку – активний чи пасивний.

Варто промоніторити туристичні програми усіляких агентств.

Продумати детально, які туристичні об’єкти ви б хотіли побачити (враховуючи відстані).

Наперед визначитися, де будете зупинятися.

Знайти в інтернеті місцевих, які знають цікаві маршрути.

З поїздкою експерт радить не зволікати. Каже – до середини жовтня будуть популярні гірські маршрути, бо ще буде тепло. А вже від середини жовтня найбільше туристів можна буде зустріти у термалах і чанах. Тож не відкладайте подорожі на потім, навіть короткотривалі. Бо це одна з можливостей перезавантажитися від щоденних справ і проблем та сповна насолодитися свободою і новими емоціями.