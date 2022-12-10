Що ближче до Нового року – то більше роздумів, де ж його зустріти? Попри повномасштабну війну, українці вже бронюють новорічні тури по країні. Їдуть переважно на захід держави. Факти зібрали найпопулярніші напрямки на Новий Рік 2023, а також ціни та розваги, які там на вас чекатимуть.

Новорічний Буковель

На вас очікує – катання на лижах, стежка Довбуша, Коломия, Яремче, екскурсія й фотографування в гуцульському одязі у музеї Тіні забутих предків, гуцульська забава та цікава новорічна програма з традиційними гуцульськими стравами. Проживання – у місцевих колоритних садибах.

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Чотириденний тур вам обійдеться у майже 4 тисячі гривень з людини. У цю вартість входить проїзд, проживання, сніданки та вечері, а ще екскурсовод у музеях. А ось за квитки до туристичних закладів та гуляння у новорічну ніч, доведеться сплатити додатково. Гуцульська новорічна забава може обійтися вам у 1300 гривень. Водночас гучних святкувань організатори цього року не обіцяють.

– Як таких новорічних гулянь не буде цього року через повномасштабну війну. Накриємо стіл гостинний, трохи поспіваємо патріотичних українських пісень з людьми. Бо і не пасує робити якісь танці та свята. Плануємо запрошувати музикантів, щоб була жива музика. Але однаково буде цікаво, – розповідає директор туристичного агентства Ігор Губіліт.

Новорічне Мукачево

Закарпаття – теж популярний регіон для зустрічі Нового року. Край славиться сумішшю народів, мов, традицій та різноманітних родзинок. Так, там можна насолодитися відпочинком у термальних басейнах Косино та Золота гора, відвідати Мукачівський замок, Ужгород, водоспад Шипіт, канатку на Гимбі та зимові Карпати. А ще – побувати на дегустації вин, бо саме у цей час у Мукачеві проходить фестиваль Червене вино.

– Якщо говоримо про Закарпаття, то це про канатні дороги. Можна піднятися в гори, замки – Мукачівський, Ужгородський, є санаторій Карпати. Термальні води у Косино, Велятино. Це дегустація вин. Традиційна смачна кухня, – каже експерт.

Триденний тур обійдеться у майже 3000 гривень. У вартість входить проїзд, проживання (2 ночі), екскурсовод та страхування. Додатково доведеться сплатити за харчування, вхідні квитки та новорічний бенкет.

Новорічні Чернівці

Місто, де завжди затишно й спокійно. Одне з найкрасивіших міст України, в історії якого переплелись різні народи та культури.

– Перлина Чернівців – Національний університет, який колись був резиденцією буковинських митрополитів. Його обов’язково треба відвідати. А ще – можна прогулятися місцевими вуличками та побачити ратушу. Це дуже гарне маленьке містечко. Можна звідти також поїхати і в Кам’янець-Подільський, Хотин. Ці популярні напрямки цікаві і влітку, і взимку, – зауважує Ігор Губіліт.

Триденний тур Кам’янець-Подільський – Хотин – Чернівці – Оришківці – Тернопіль – Львів обійдеться у майже 3000 гривень з людини. У вартість входить: проїзд, проживання (2 ночі), 2 сніданки в готелі, послуги екскурсовода. За новорічну забаву, квитки на туристичні об’єкти та харчування доведеться сплачувати додатково.

Новий Рік на колесах

А це хіт сезону – зустріч Нового року в ресторані без ночівлі. Новорічне святкування відбудеться в одному з закладів міста Мукачево. Орієнтовний початок Новорічної програми о 22:00.

На вас чекатимуть запальні танці під музику закарпатського діджея. Всі охочі візьмуть участь в забавах, конкурсах на кмітливість та винахідливість, поспівають, спробують щастя в розіграші лотереї.

– У нас є цього року 14 турів і екскурсій. Є навіть одноденні – просто поїхати на один день, наприклад в Закарпаття чи по Львівській області, є що подивитися, зустріти Новий рік і рано поїхати додому. Тобто без ночівлі. Навіть таке ми собі придумали, – розповідає експерт.

Сніговий Драгобрат

Можна також поїхати на найвищий гірськолижний курорт в Україні. Там є де зупинитися – понад 20 найрізноманітніших готелів. Для лижників – найкращі умови. Сніг може лежати від листопада аж до травня. До того ж курорт розміщений неподалік Івано-Франківська, Ужгорода, Рахова та Яремче.

Загалом туристичні агенти кажуть – цього року ціни на новорічний відпочинок зросли максимум на 30%. Причина – здорожчання пального, а отже – транспортних послуг. Крім того, щоб туристи змогли зустріти Новий рік усупереч відключенню електроенергії, довелося закуповувати генератори. А це теж додаткові витрати.

Що ж до наповненості, то вже 40% місць зайнято. Найбільше українці, особливо жителі великих міст, нині віддають перевагу відпочинку в горах. Все заради того, щоби хоч на мить відволіктися від проблем, перезарядитися та набратися сили на новий 2023-й.