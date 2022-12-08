Попри війну чимало українців все ж планують відпочинок на новорічні свята. І серед найпоширеніших варіантів – українські Карпати. Саме там сповна можна збагатитися новими враженнями, емоціями, побачити мальовничі куточки, а також спробувати страви місцевої кухні. А ще – почути гучні колядки та щедрівки.

Найпопулярнішими напрямками серед туристів, які прагнуть провести новорічні свята у горах, є Буковель, Яремче, Ворохта, Яблуниця, Паляниця, Микуличин. Обрати відпочинок у Карпатах можна на будь-який смак і бюджет.

Відомий у всьому світі гірськолижний курорт Буковель має добре розвинену інфраструктуру. Зазвичай у кожного місцевого готелю на новорічні свята своя розважальна програма та кухня.

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Упродовж дня там є чим зайнятися: можна покататися на лижах, сноубордах, спробувати канатну дорогу для велосипедистів, проїхатися на підйомнику і насолодитися неймовірними засніженими краєвидами. Саме звідти відкривається чудова панорама Ґорґанів і Чорногірського хребта.

Утім, варто враховувати, що проживання у новорічний період обійдеться утричі, а подекуди й уп’ятеро дорожче. Турагенти радять звертати увагу на більш бюджетний відпочинок поблизу Буковеля – у Паляниці, що за 10 кілометрів від відомого гірськолижного курорту.

– Якщо ми говоримо про Паляницю – Буковель, там теж є свої розцінки. Є перша, друга та третя лінії. Відповідно, чим ближче до самого Буковеля – тим вартість дорожча. Якщо, наприклад, на початку Паляниці на новорічний період можна орендувати номер за 3 тис. грн, то орієнтовно в самому Буковелі аналогічний номер обійдеться у 4-5 тис. грн, – розповідає власник туристичної компанії Віталій Базан.

Тож варто розраховувати, що вартість чотириденного проживання у Буковелі на новорічні свята може обійтися щонайменше у 14 тис. грн за найдешевший двомісний номер.

Менш ніж за 20 кілометрів від Буковеля, на території Карпатського національного заповідника, є ще один рай для лижників — селище Ворохта. Це ідеальне місце для пасивного відпочинку і зустрічі Нового року в справжньому гуцульському селищі. Досвідченим лижникам там не цікаво, бо траси найбільше підходять для новачків – без крутих спусків.

За 30 кілометрів від Буковеля – курортне місто Яремче. Одне з наймальовничіших місць Карпат. Там немає гірськолижних трас, однак є чимало інших зимових розваг. Приватні готелі та будинки відпочинку в Карпатах пропонують гостям унікальну процедуру — купання у чанах із мінеральною водою і цілющими травами.

– Досить цікаво виходить – залізти у гарячу воду, коли, наприклад, сніжок падає, а ти сидиш в +45°. Подібна процедура добре впливає на здоров’я і настрій. Бо до води часто додають різноманітні лікувальні трави, – додає Віталій Базан.

Серед бюджетних варіантів новорічного відпочинку – Микуличин – найдовше село в Україні, протяжністю у 44 кілометри.

– У Микуличині більше котеджів на 6-8 людей. Там орієнтовно, у розрахунку на людину, 700-800 грн за ніч буде коштувати. Тобто сам будинок може вийти у 4-6 тис. грн за ніч, – каже експерт.

Ще один із варіантів новорічного відпочинку – Славське. Це курортне селище на Львівщині для любителів активного відпочинку. Відпочивальники можуть насолодитися водоспадом Кам’янка, печерою Писана криниця і побувати в історико-культурному заповіднику Тустань.

Також чимало туристів на новорічні свята їдуть на Закарпаття. Цей край відомий на увесь світ унікальними термальними водами, які залягають на глибині понад 1 500 м і мають лікувальні властивості.

– Закарпаття значно бюджетніше за проживання у курортному Буковелі. Орієнтовно, якщо околиця Буковеля в новорічний період коштує 3 тис. грн, то на Закарпатті – 1,5 тис. грн. Залежно від класу готелю, від кількості зірок, що входить у вартість проживання, – розповідає Віталій Базан.

Найпопулярніші курорти – Берегове, Косино, Велятино. Туристичні агенти свій новорічний відпочинок радять планувати відповідально, бо нині значно побільшало випадків із шахрайством щодо проживання.

– Якщо ви плануєте відпочинок самостійно, то краще бронюйте житло через перевірений сервіс, наприклад Booking. Там також можна знайти різну цінову категорію. І в разі чого є до кого звернутися, аби допомогли вирішити ймовірну проблему, – радить експерт.

Щодо закладів харчування – варто орієнтуватися по Google maps або відгуки в інтернеті. Крім того, звертайте увагу навіть на такі нібито дрібниці – чи є в закладі клієнти та скільки автівок стоїть біля нього. І врахуйте – найвищі ціни на новорічний відпочинок у Карпатах – з 28 грудня і до 8 січня. Потім цінник значно знизиться.