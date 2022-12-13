Блекаут та електрика за графіком: як зустріти Новий рік 2023 без світла

Новий рік 2023 – час чарівництва, який багато хто з нас проведе у колі близьких. Святковий стіл, компанія з друзів чи сім’ї – все це у нас асоціюється зі святом, що лише раз на рік.

Щоправда, в умовах війни ситуація може змінитись – РФ активно б’є по енергетичній інфраструктурі нашої країни, і це може зіпсувати плани на радісний вечір. Утім, нічого не заважає підготуватися до різних сценаріїв, щоб Новий рік 2023 запам’ятався як світле свято.

Як зустріти Новий рік 2023 в умовах війни – далі у матеріалі.

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Якщо буде стабільне світло – можна не робити жодних маніпуляцій. Холодильник зможе тримати їжу охолодженою, а плита та духовка зможуть нагріти м’ясо або будь-який інший гарнір. Якщо є генератор – краще запастись пальним для нього, зарядити повербанки і мати запаси питної та технічної води. Ніколи не знаєш, що може статися найближчим часом, тим паче за умов війни.

Можливо і така ситуація, що світло подаватиметься з перебоями за графіком. У такому разі потрібно заздалегідь зарядити всі гаджети – телефони, повербанки, ноутбуки та ліхтарики. Якщо є генератор – купити пальне для нього, і за його допомогою можна живити холодильник, щоб продукти не зіпсувалися. Якщо зустрічаєте Новий рік 2023 у компанії друзів – поставте технічну воду у ванну, щоб гість зміг комфортно помити руки або скористатися вбиральнею. Головне, стежити за графіком та бути готовим до відключень світла – мати доступ до мережі, заряджених гаджетів, доступ до води, мінімального освітлення та тепла.

Не виключено, що на українців може чекати повний блекаут на Новий рік 2023. У такому разі є лише два варіанти – використовувати альтернативні джерела живлення або йти до Пункту незламності чи в будь-яке інше місце, де є генератор чи акумулятор.

З акумулятором в будинку все просто – його потрібно зарядити заздалегідь вдома або знайти місце, де це можна зробити. Для генератора – запастись пальним, і увімкнути тоді, коли гості вже прийшли й готові сідати за стіл. З огляду на вартість бензину і дизеля, включати генератор потрібно продумано – щоб нарізати салати й зарядити гаджети, а також перед самим настанням Нового року 2023. Головне, щоб працював холодильник для охолодження їжі, був доступ до води, зокрема питної, а також заряд всіх необхідних гаджетів.

У будь-якому з варіантів краще мати альтернативне джерело тепла. Якщо такої можливості немає – треба зробити запас пледів для кожного гостя.

Не забувайте, що навіть зима може грати на руку українцям – у багатьох у квартирі є балкон, де набагато холодніше, ніж усередині будинку. Його можна використовувати як холодильник, якщо техніка не підживлена електроенергією. Наприклад, можна тимчасово винести салати, алкоголь чи будь-які інші напої.

Та однаково холоди та відключення електроенергії не зможуть зіпсувати свято, яке лише згуртує всіх нас у ці важкі часи.

Якщо з проведенням свята все зрозуміло, саме час з’ясувати, що можна готувати до столу, а що – ні. 2023 рік – це рік Кролика. Його треба задобрити, щоб наступний рік приніс лише успіх. Які продукти не можна готувати на Новий рік 2023 – у матеріалі Фактів ICTV.