В Україні випав перший сніг, а це означає, що незабаром ми почнемо готуватися до Нового року. Що робити, якщо немає ідей для подарунка?

Спеціально для Фактів ICTV астропсихолог Альона Лісна склала добірку найкращих подарунків на Новий рік 2023 за гороскопом, аби ви могли знайти презент для представника кожного знака зодіаку.

Овни оцінять подарунки, якими одразу почнуть користуватися. Вони ведуть активний спосіб життя та люблять спорт. Їх порадують абонемент у спортзал, нові гантелі чи килимок для йоги, індивідуальні тренування або смарт-годинник.

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Обираючи подарунок Тельцю, звертайте увагу, чи буде він корисним. Для чоловіків придивіться до інструментів для дому чи авто, які стануть у нагоді в господарстві. Тільці-дівчата люблять прикрашати свій будинок. Шукайте предмети декору, елегантні вази, кімнатні рослини.

Допитливі Близнюки як подарунок оцінять коротку поїздку, курс з особистого розвитку або гарну книгу.

Обираючи подарунок Раку, зверніть увагу на затишні речі. Це можуть бути свічки, пледи, аромати для дому, термокухлі та трав’яні чаї. Головне правило подарунків для Рака – від них має віяти теплом та турботою.

Леви полюбляють яскравість та сюрпризи. Прикраси, помпезні свічники, дорогі аксесуари. Чоловіки оцінять запонки з гравіюванням, ручку з ініціалами. Жінки зрадіють елегантним хусткам, сумкам, прикрасам.

Представники знака Діви практичні і не люблять марнотратства. Діви цінують якісні речі, які будуть служити довго. Шкіряний щоденник, куди Діви записуватимуть витрати та плани. Актуальні портативні зарядки, флеш-пам’ять. Діви-жінки оцінять те, що полегшить їхній побут.

Терези – естети, вони люблять, щоб все було красиво! Не заощаджуйте на упаковці. Терези люблять гарний посуд, витончені аксесуари та речі, які здатні підкреслити їхню індивідуальність та ваше особливе ставлення до них.

Розмірковуєте, що подарувати Скорпіонам? Зверніть увагу на екстремальні подарунки: подорож на квадроциклах, сертифікат у тир. Скорпіони-дівчата зрадіють б’юті-процедурам: сертифікати в масажні кабінети, акупунктура, косметологічні ін’єкції.

Стрільці люблять статусність та ексклюзив. Вони мають інтерес до іноземних культур. Представники цього знака зрадіють екзотичним подарункам – сигари з Куби для чоловіків, лімітовані видання книжок, курси іноземних мов. Консультація чи навчання у кращого спеціаліста або тренера.

Подарунки Козерогам мають бути консервативними. Жодних яскравих фарб, все суворо та зі смаком. Козероги мають слабкість до антикваріату. Також представники цього знака зодіаку полюбляють колекціонувати. Вінтажні прикраси, картини, якісні бізнес-аксесуари, книги або інші речі з історією.

Водолії – новатори і люблять бути в курсі останніх гаджетів. Обираючи подарунки Водоліям, зверніть увагу на техніку чи курси, пов’язані з перспективою найближчого майбутнього. Роботи-пилососи, нові моделі телефонів або годинників, ІТ-курси, курси з крипти.

Що подарувати Рибам? Дами-Риби зрадіють поїздці на ретріт, килимку для йоги, сертифікату на творчі курси. Риби-чоловіки отримають задоволення від подарунків, пов’язаних з їхнім хобі.