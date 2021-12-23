На території Гідропарку в Києві відкрили найбільшу у столиці сноутюбінгову гірку.

Сноутюбінг – це катання на надувних санчатах снігом. Довжина нової гірки досягає 80 метрів – це найбільший спуск у Києві. Також на території парку встановили новорічну ялинку та прикрасили локацію гірляндами.

Інсталяцію зробили перед новорічними канікулами школярів — з 25 грудня діти насолоджуватимуться відпочинком від навчання. Кожен охочий зможе випробувати на собі веселощі гірки. Щоправда, не безкоштовно.

За заявою КМДА, лише певне коло осіб зможе оцінити новинку, не заплативши: діти-сироти, діти з інвалідністю та їх супровід, учасники АТО/ООС, діти загиблих учасників-АТО, а також діти-іменинники.

Усю зимову локацію встановили у рамках Динопарку, який працює там із травня. Крім величезної кількості роботизованих фігурок доісторичних істот, під час канікул для дітей будуть проводитись різні новорічні шоу.

Новорічні свята — один із найголовніших періодів року для мільйонів українців. Саме час відзначити ці важливі дні разом із сім’єю. Наприклад, Новий Рік 2022 можна провести у Києві біля головної ялинки, або оцінити тематичну локацію Різдво на Подолі, де на гостей чекає величезна крижана ковзанка.

Також можна відвідати резиденцію Санти під час фестивалю фестиваль Зимова країна на ВДНГ. Ознайомитись з повним списком доступних локацій Києва для святкування – читайте у матеріалі Фактів ICTV.