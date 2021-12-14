Новорічні свята — один із найголовніших періодів року для мільйонів українців. Хтось знаходить час для відпустки в Карпатах або навіть за кордоном, а іншим достатньо зібратися усією родиною та насолодитися новорічною атмосферою.

Провести Новий рік 2022 у Києві – чудова ідея як для мешканців столиці, так і для її гостей.

Вже 18 грудня на Софіївській площі запалять головну ялинку країни. Новорічне дерево вразить гостей своїми розмірами — висота сягає 31 м, а прикрасили її гірляндою завдовжки 10 км і понад 2 тис. іграшок.

За словами представниці організаторів святкування на Софійській площі Надії Тутенко, цього року тема головної локації буде присвячена Різдвяній ночі, коли народився Ісус Христос.

Біля ялинки також розмістять і вертеп — за заявами КМДА, він буде найбільшим у Європі.

19 грудня на Контрактовій площі відкриється святкова локація Різдво на Подолі. Гості зможуть насолодитися крижаною ковзанкою, сніговою гіркою, різними атракціонами та відвідати резиденцію Святого Миколая. Також працюватимуть альтанки для відпочинку, кафешка та музична сцена.

Біля Арки дружби народів буде розміщено новорічну ялинку та лаунж-зону зі столиками та гарячими напоями. Вона буде розміщена біля пішохідно-велосипедного мосту.

17-20 грудня біля Арки дружби народів також відбудеться зимовий фестиваль Snigfest – лижники та сноубордисти змагатимуться за звання найкращого. Відомо, що у заході братимуть участь профі з 20 країн світу. Цього року декорації будуть оформлені у стилі опери.

Зустріти Новий рік 2022 у Києві також можна у національному комплексі Експоцентр України – з 11 грудня стартував фестиваль Зимова країна на ВДНГ. Там буде мюзикл, музичний парад, одна з найбільших ковзанок у Європі, величезні снігові гірки, і навіть музей Нового року та резиденція Санти. Відвідати фестиваль можна буде до 9 січня 2022 року.

Для тих, хто хоче відсвяткувати Новий рік 2022 у ресторані або на вечірці, рекомендуємо ознайомитися з цікавим списком місць у матеріалі Фактів ICTV.