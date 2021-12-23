На территории Гидропарка в Киеве открыли крупнейшую в столице сноутюбинговую горку.

Сноутюбинг — это катание на надувных санках по снегу. Длинна новой горки достигает 80 метров — это самый большой спуск в Киеве. Также на территории парка установили новогоднюю елку, и украсили локацию гирляндами.

Инсталляцию сделали прямо перед новогодними каникулами школьников — с 25 декабря дети будут наслаждаться отдыхом от учебы. Каждый желающий сможет испытать на себе веселье горки. Правда, не бесплатно.

По заявлению КМДА, только определенный круг лиц смогут оценить новинку не заплатив: дети-сироты, дети с инвалидностью и их сопровождение, участники АТО/ООС, дети погибших участников-АТО, а также дети-именинники.

Всю зимнюю локацию установили в рамках Динопарка, который работает там с мая. Помимо огромного количества роботизированных фигурок доисторических существ, во время каникул для детей будут проводиться различные новогодние шоу.

Новогодние праздники — один из самых главных периодов в году для миллионов украинцев. Самое время отметить эти важные дни вместе с семьей. К примеру, Новый Год 2022 можно провести в Киеве возле главной елки, или оценить тематическую локацию Рождество на Подоле, где гостей ожидает огромный ледяной каток.

Также можно посетить резиденцию Санты во время фестиваля фестиваль Зимова країна на ВДНГ. Ознакомиться с полным списком доступных локаций Киева для празднования — читайте в материале Фактов ICTV.