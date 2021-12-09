Різдво на Подолі: у Києві відкриється перша прогулянкова ковзанка

У День святого Миколая, 19 грудня, на Контрактовій площі відкриється грандіозна святкова локація з першою прогулянковою ковзанкою в Україні.

Мільйони гостей зможуть розважитися на новаторській новорічній локації. Територія площею 10 тис. квадратних метрів буде створена за прикладом зимових містечок Страсбурга, Мюнхена та Баден-Бадена.

Різдво на Подолі на честь 2022 року — це перша в Україні унікальна прогулянкова ковзанка з альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою, на якій гратимуть і вуличні музики, й оркестр.

Всі охочі також зможуть виступити на сцені перед відвідувачами ковзанки, для цього потрібно заповнити заявку.

До того ж, киян і гостей столиці чекатимуть вишукана резиденція Святого Миколая і веселі атракціони. Також Різдво на Подолі подарує гостям:

Ковзанку з довжиною льодових доріжок понад 200 метрів. Вона розташується у сквері П.Сагайдачного неподалік від оглядового колеса.

Найбільшу в столиці снігову тюбінгову гірку (заввишки 6 метрів) з оглядовим майданчиком на вершині. Після спуску гості матимуть змогу зігрітися гарячим шоколадом та смаколиками, немов на справжньому швейцарському курорті.

Єдину в Україні неперевершену ялинку-карусель, на якій можна буде покататися.

на якій можна буде покататися. Стильну фуд-зону з будиночками в стилі традиційних європейських ярмарків, за яку відповідатиме Бухта food station. Тут розмістять 18 проектів із їжею. Зокрема, можна буде поласувати стейками та кебабами від Mafia BBQ, пирогами з різноманітними начинками від Різдвяні пироги, неординарними стравами з оселедця від Two sisters and seledka, лавашами й самосами від Римський лаваш та багатьма іншими стравами.

Понад 1 тис. найменувань подарунків, сувенірів та різдвяних прикрас , 35% з яких приїхали до столиці з Європи.

35% з яких приїхали до столиці з Європи. І звичайно ж, красуню-ялинку та стильні арт-інсталяції.

У святкові та вихідні дні Різдво на Подолі розважить спеціальною програмою з вітаннями від Святого Миколая, виступами артистів та надзвичайними дискотеками на льоду.

Вхід на локацію вільний. Відвідувачів чекають щедрі подарунки від генеральних партнерів заходу: на квитки до ковзанки — знижка 20%, на продукцію учасників ярмарку (крім алкогольних напоїв) — 10% за умови розрахунку карткою Mastercard від Приватбанку.