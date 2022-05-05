У Києві почали висаджувати марку Русскій воєнний корабль… Клумбу розбивають на Лівобережній.

Вона буде майже 14 метрів завдовжки і 4,5 метрів завширшки. Використають лише українські квіти, такі як гнафаліум, цинерарі, коліус, альтернантера, седум лимонний, агератум.

Усе обкладуть білою і синьою мармуровою крихтою. Висаджуватимуть кілька днів. Коли завершать – залежить від погоди, але композиція цвістиме до кінця сезону.

– Усі ці квіти вирощені в теплиці. Ми кожного року їх вирощуємо. Ми робитимемо плавний перехід. Це більше по макету марки йде, але ми будемо згладжувати, – розповіла дизайнерка композиції Оксана Гордієнко.

Каже, цього року до якоїсь дати не прив’язані, тож коли зроблять, тоді й буде.

Сумнівів немає, після відкриття – буде безліч охочих сфотографуватися біля марки з легендарним надписом. Тож, ще одна фотозона у столиці.

Раніше ми показували, яким може бути драмтеатр у Маріуполі після реконструкції за проєктом дизайнера Івана Огієнка.

Одним із елементів стали написи Діти різними мовами світу, які дизайнер розмістив на фасаді будівлі.