В Киеве начали высаживать марку Русский военный корабль… Клумбу разбивают на Левобережной.

Она будет почти 14 метров в длину и 4,5 метров в ширину. Используют только украинские цветы, такие как гнафалиум, цинерари, коллиус, альтернантера, лимонный седум, агератум.

Все обложат белой и синей мраморной крошкой. Будут высаживать несколько дней. Когда завершат – зависит от погоды, но композиция будет цвести до конца сезона.

— Все эти цветы выращены в теплице. Мы каждый год их выращиваем. Мы будем делать плавный переход. Это больше по макету марки едет, но мы будем сглаживать, – рассказала дизайнер композиции Оксана Гордиенко.

Говорит, в этом году ни к какой дате не привязаны, поэтому, когда сделают, тогда и будет.

Сомнений нет, после открытия – будет множество желающих сфотографироваться у марки с легендарной надписью. Еще одна фотозона в столице.

Ранее мы показывали, каким может быть драмтеатр в Мариуполе после реконструкции по проекту дизайнера Ивана Огиенко.

Одним из элементов стали надписи Дети на разных языках мира, которые дизайнер разместил на фасаде здания.