Дизайнер Іван Огієнко показав те, як може виглядати драмтеатр у Маріуполі після реконструкції. У такий спосіб дизайнер хоче

привернути світову увагу до міста.

Мій проект це не пряма допомога, але він нагадує світу, якщо ми витримаємо, допоможемо нашим захисникам, то наша країна буде з найкращою архітектурою та найкращими людьми, – зазначив Іван Огієнко.

Одним з елементів стали написи Діти різними мовами світу, які дизайнер розмістив на фасаді будівлі.

Російські окупаційні війська скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі 16 березня. У його підвалах ховалися діти та жінки, а також хворі. За кілька тижнів стало відомо, що внаслідок бомбардування загинули близько 300 людей.

Люди написали з двох боків драмтеатру Дети, щоб росіяни не кидали туди бомби, проте окупантам начхати на життя українських дітей.