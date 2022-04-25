Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Відпочинок

Діти, дети, kids: яким може бути драмтеатр у Маріуполі після реконструкції

25 Квітня 2022, 15:42
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Діти, дети, kids: яким може бути драмтеатр у Маріуполі після реконструкції

Дизайнер Іван Огієнко показав те, як може виглядати драмтеатр у Маріуполі після реконструкції. У такий спосіб дизайнер хоче

привернути світову увагу до міста.
Мій проект це не пряма допомога, але він нагадує світу, якщо ми витримаємо, допоможемо нашим захисникам, то наша країна буде з найкращою архітектурою та найкращими людьми, – зазначив Іван Огієнко.

Одним з елементів стали написи Діти різними мовами світу, які дизайнер розмістив на фасаді будівлі.

Російські окупаційні війська скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі 16 березня. У його підвалах ховалися діти та жінки, а також хворі. За кілька тижнів стало відомо, що внаслідок бомбардування загинули близько 300 людей.

Люди написали з двох боків драмтеатру Дети, щоб росіяни не кидали туди бомби, проте окупантам начхати на життя українських дітей.

Читайте також:
Андрій Макаревич з дружиноюНе вірили у війну, допоки поблизу не впала ракета: як дружина Макаревича рятувала батьків з Києва

Теги
Війна в Україні, Маріуполь
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь