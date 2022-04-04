Навіть садові інструмент забрали: окупанти знищили Добропарк на Київщині

Російські окупаційні війська повністю знищили ландшафтний парк Добропарк у Київській області.

Про це повідомляється на сторінці парку у Facebook.

– Друзі, нарешті можемо вийти на зв’язок і відповісти на ваші численні повідомлення. На жаль, ворог нещадно завдав удару і по Добропарку. Повністю знищений головний будинок, в якому нещодавно розміщувалася Резиденція Доброчара, постраждали й усі інші будівлі. Вщент знищений весь транспорт та техніка. Навіть садові інструмент орки забрали з собою. Стан інших втрат поки оцінити важка, – заявили представники Добропарку.

Там додали, що на щастя весь персонал дендропарку живий, і перебуває у безпеці.

Сучасний дендропарк Добропарк відкрився лише у квітні 2020 року в Макарівському районі під Києвом. Свого часу парк став ковтком свіжого повітря під час пандемії, у період, коли заборонено були збиратися будь-де, окрім парків.