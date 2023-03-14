Гірські пейзажі навесні нікого не залишать байдужими, кожен у них знаходить щось своє. Щоб отримати насолоду від відпочинку у горах, багато хто вибирає курорти в Карпатах. Один із найпопулярніших маршрутів – Закарпаття.

Саме там можна ознайомитися з багатою українською історією, культурою народу та природою. Можна відвідати старовинні замки та церкви, насолодитися мальовничими гірськими краєвидами та купатися в термальних джерелах. А ще – саме там можна спробувати національні страви та вина.

Разом із власницею туристичної агенції Оленою Сандаковою ми спробували відмітити найцікавіші туристичні об’єкти у гірській місцевості та вартість на їхнє відвідування.

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Замок Паланок

Найвідоміший і найпопулярніший з усіх замків Закарпаття, одна з найдавніших фортець в Україні. Замок Паланок розташований на вулкані, що вже не діє, і займає величезну площу майже в 14 тис. кв. м.

Вартість екскурсії з гідом – 600 грн. Додатково доведеться сплатити за вхід: 100 грн – дорослий квиток; 50 грн – дитячий; 70 грн – студентський.

Термальні води Косино

Тут можна відчути ефект цілющих властивостей підземних вод в басейнах із термальними та прісними водами. До послуг туристів – відкритий термальний басейн із джакузі, суха сауна та парні, ванни Кнайпа, соляна печера. А ще – плавальний басейн із терасою і баром.

Вхідний квиток на три години коштує 500 грн за людину.

Озеро Синевир

Найбільше і найглибше високогірне озеро України, справжня гордість Карпат. Посередині озера розмістився, немов зіниця блакитного ока, невеликий острівець площею усього кілька метрів. Звідси і народна назва Синевиру – Морське око.

Відвідування гірського озера Синевир для дорослого обійдеться у 60 грн. Дитячий та студентський квиток коштуватиме 30 грн.

Центр реабілітації бурих ведмедів

Найбільший в Україні реабілітаційний центр бурих ведмедів. Розташований на території Національного природного парку Синевир, на 12 г лісу.

Вхідний квиток коштує 60 грн для дорослого і 30 грн для дитини.

Карпатські чани

Вода в них підігрівається до температури +40 – +45 градусів за Цельсієм, а для найкращого лікувального ефекту в них додають аромаолії, відвари лікарських рослин.

Занурення в гарячу воду покращує стан здоров’я людини, тонізує організм, заспокоює нервову систему, усуває безсоння, покращує стан шкіри. Оздоровча СПА-процедура слугує профілактикою ревматизму та захворювань суглобів.

Вартість – 1 600 грн за дві години на 8 осіб.

Пилипець

Катання на крісельному підйомнику на гору Гимба. На туристів чекають чудові краєвиди, свіже повітря і закарпатський чай.

– Раніше були ще й пароплани, але через війну, напевне, зараз їх не буде. Взагалі Закарпаття – досить насичений регіон. Можна в Ужгород поїхати. Є чим зайнятися, – розповідає Олена Сандакова.

Водоспад Шипіт

Одне з семи природних чудес України – найкрасивіший водоспад Закарпаття, розташований на північних схилах гірського масиву Боржавських полонин біля підніжжя гори Гимба. Шипіт заворожує кожного відвідувача своїм неповторним звуком і мальовничою природою довкола.

Бункер Лінії Арпада

Бункер Лінії Арпада – одна з найкраще збережених пам’яток Другої світової війни. За історичними джерелами, його довжина сягала 1,5 км (сьогодні доступно близько 800 м). Підземні приміщення бункера сполучені ходами, висота яких сягає 2 м.

На різних рівнях оборонної споруди були розміщені склади з боєприпасами та продуктами, лікарня, інженерна, вузлова, кухня, казарми. В одному коридорі досі б’є джерело свіжої води.

– Під час Другої світової війни як на Драгобраті, так і по Закарпаттю велися досить серйозні бої і йшла лінія фронту. Цей бункер був побудований під час того періоду. Під час війни він залишився цілим, його ніхто не пошкодив, але розграбували під час розпаду СРСР, – розповідає Олена Сандакова.

Вхідний квиток коштує 100 грн – дорослий, 50 грн – дитячий.

Драгобрат

Найвищий гірськолижний курорт України, розташований на висоті 1 300-1 700 м над рівнем моря. Дикі та необкатані траси, фрірайдинг і відчуття свободи.

За 3 500 грн туристам пропонують два сніданки, дві вечері, проживання у найкомфортнішому готелі курорту, чани, сауна, трансфер в обидві сторони та послуги професійного гіда. Додатково доведеться сплатити за квитки до селища Ясіня, обід, скіпаси та власні витрати.

– Є піші походи на Драгобрат. Є легкі та складні маршрути. Можна на озеро Івор і Гересашка. Того року їздили більшість трансферами, бо там довгий маршрут. Годин 5-6 йти пішки. Зараз більшість туристичних компаній вирішили зберігати природу Карпат, і трансферів буде мало. Переважно – піші походи. Вони безкоштовні, – розповідає Олена Сандакова.

Буковель

Цілорічний курорт. Є швидкісні сани, банджіджампінг. Є також чани, СПА-комплекси. Але варто враховувати, що відпочинок у Буковелі значно дорожчий, ніж на Закарпатті.

– Краще орендувати будиночок далеко в горах і звідти їздити на водоспади або в піші походи ходити. Це за умови, що є машина, – радить Олена Сандакова.

Серед популярних маршрутів – гора Шпиці. Вона розташувалася на Чорногірському хребті, її висота 1 863 м. Цікава назва зумовлена кам’янистими скелями, якими усипана гора, кожна кам’яна вежа досягає 40 м у висоту. Поруч – Говерла – найвища вершина Карпат. Її також можна спробувати підкорити.