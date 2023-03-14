Горные пейзажи весной никого не оставят равнодушными, каждый в них находит что-то свое. Чтобы насладиться отдыхом в горах, многие выбирают курорты в Карпатах. Один из самых популярных маршрутов — Закарпатье.

Именно там можно ознакомиться с богатой украинской историей, культурой народа и природой, посетить старинные замки и церкви, насладиться живописными горными пейзажами и искупаться в термальных источниках. А еще — именно там можно попробовать национальные блюда и вина.

Вместе с владелицей туристического агентства Еленой Сандаковой мы попытались отметить самые интересные туристические объекты в горной местности и стоимость их посещения.

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Замок Паланок

Самый известный и самый популярный из всех замков Закарпатья, одна из древнейших крепостей в Украине. Замок Паланок расположен на недействующем вулкане и занимает огромную площадь почти в 14 тыс. кв. м.

Стоимость экскурсии с гидом — 600 грн. Дополнительно придется оплатить вход: 100 грн — взрослый билет; 50 грн — детский; 70 грн — студенческий.

Термальные воды Косино

Здесь можно ощутить эффект целебных свойств подземных вод в бассейнах с термальными и пресными водами. К услугам туристов — открытый термальный бассейн с джакузи, сухая сауна и парные, ванны Кнайпа, соляная пещера. А еще — плавательный бассейн с террасой и баром.

Входной билет на три часа стоит 500 грн за человека.

Озеро Синевир

Самое большое и глубокое высокогорное озеро Украины, настоящая гордость Карпат. Посередине озера разместился, словно зрачок голубого глаза, небольшой островок площадью всего несколько метров. Отсюда и народное название Синевира — Морской глаз.

Посещение горного озера Синевир для взрослого обойдется в 60 грн. Детский и студенческий билет будет стоить 30 грн.

Центр реабилитации бурых медведей

Крупнейший в Украине реабилитационный центр бурых медведей. Расположен на территории Национального природного парка Синевир, на 12 г леса.

Входной билет стоит 60 грн для взрослого и 30 грн для ребенка.

Карпатские чаны

Вода в них подогревается до температуры +40 — +45 градусов по Цельсию, а для наилучшего лечебного эффекта в емкость добавляют аромамасла, отвары лекарственных растений.

Погружение в горячую воду улучшает состояние здоровья человека, тонизирует организм, успокаивает нервную систему, устраняет бессонницу, улучшает состояние кожи. Оздоровительная СПА-процедура служит профилактикой ревматизма и заболеваний суставов.

Стоимость — 1 600 грн за два часа на 8 человек.

Пилипец

Катание на кресельном подъемнике на гору Гимба. Туристов ждут прекрасные пейзажи, свежий воздух и закарпатский чай.

— Раньше были еще и паропланы, но из-за войны сейчас, наверно, их не будет. Вообще Закарпатье — достаточно насыщенный регион. Можно в Ужгород поехать. Есть чем заняться, — рассказывает Елена Сандакова.

Водопад Шипот

Одно из семи природных чудес Украины — самый красивый водопад Закарпатья, расположенный на северных склонах горного массива Боржавских полонин у подножия горы Гимба. Шипот завораживает каждого посетителя своим неповторимым звуком и живописной природой вокруг.

Бункер Линии Арпада

Бункер Линии Арпада — один из наилучше сохранившихся памятников Второй мировой войны. По историческим источникам, его длина достигала 1,5 км (сегодня доступно около 800 м). Подземные помещения бункера соединены ходами, высота которых достигает 2 м.

На разных уровнях оборонительного сооружения были размещены склады с боеприпасами и продуктами, больница, инженерная, узловая, кухня, казармы. В одном коридоре до сих пор бьет источник свежей воды.

— Во время Второй мировой войны как на Драгобрате, так и по Закарпатью велись достаточно серьезные бои и шла линия фронта. Этот бункер был построен во время того периода. Во время войны он остался целым, его никто не повредил, но разграбили во время распада СССР, — рассказывает Елена Сандакова.

Входной билет стоит 100 грн — взрослый, 50 грн — детский.

Драгобрат

Самый высокий горнолыжный курорт Украины, расположенный на высоте 1 300-1 700 м над уровнем моря. Дикие и необкатанные трассы, фрирайдинг и ощущение свободы.

За 3 500 грн туристам предлагают два завтрака, два ужина, проживание в самом комфортном отеле курорта, чаны, сауна, трансфер в обе стороны и услуги профессионального гида. Дополнительно придется оплатить билеты в поселок Ясиня, обед, скипассы и собственные расходы.

— Есть пешие походы на Драгобрат. Есть легкие и сложные маршруты. Можно на озеро Ивор и Гересашка. В том году ездили большинство трансферами, потому что там длинный маршрут. Часов 5-6 идти пешком. Сейчас большинство туристических компаний решили сохранять природу Карпат, и трансферов будет мало. Преимущественно — пешие походы. Они бесплатные, — рассказывает Елена Сандакова.

Буковель

Круглогодичный курорт. Есть скоростные сани, банджиджампинг. Есть также чаны, СПА-комплексы. Но стоит учитывать, что отдых в Буковеле будет значительно дороже, чем на Закарпатье.

— Лучше арендовать домик далеко в горах и оттуда ездить на водопады или в пешие походы ходить. Это при условии, что есть машина, — советует Елена Сандакова.

Среди популярных маршрутов — гора Шпицы. Она расположилась на Черногорском хребте, ее высота 1 863 м. Интересное название обусловлено каменистыми скалами, которыми усыпана гора, каждая каменная башня достигает 40 м в высоту. Рядом — Говерла — самая высокая вершина Карпат. Ее также можно попробовать покорить.